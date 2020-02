Le juge de l’UFC 247, Joe Soliz, a eu un conflit d’intérêts dans le combat Krause contre Giles

Le juge de l’UFC 247, Joe Soliz, a eu un conflit d’intérêts lors du jugement du combat James Krause contre Trevin Giles lors de l’événement.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de grands combats et d’histoires racontées lors de l’événement à Houston, de nombreux fans et membres des médias n’ont pas pu échapper au fait qu’il y avait pas mal de décisions discutables concernant le jugement. Un tel exemple est venu lors de Trevin Giles contre James Krause qui a fermé la section préliminaire de la carte.

Le consensus général lors de la compétition des poids moyens était que Krause avait réussi à gagner le premier tour du combat, mais Soliz avait en fait marqué le tour pour Giles – et s’il était allé dans l’autre sens, à condition que le reste de son score reste intact, Krause ‘ai gagné le combat par décision partagée au lieu de le perdre.

Tel que rapporté par TSN, il s’avère que Soliz a un lien avec le gymnase de Giles et l’entraîneur-chef Elite MMA & Eric Williams.

Le juge Joe Soliz, dont les tableaux de bord ont été un sujet de conversation majeur après l’UFC 247, a obtenu sa ceinture noire BJJ sous Eric Williams en 2008.

Williams est l’entraîneur-chef de Trevin Giles et Soliz a été instructeur au gymnase de Williams jusqu’en 2010.

“Sous Eric Williams d’Elite MMA, j’ai reçu ma ceinture noire en 2008”, a déclaré Soliz. «J’ai quitté Elite en 2010 et j’ai obtenu mon premier, deuxième et troisième degré sous Octavio Couto.»

“Je n’ai pas été en contact ou associé avec [Elite MMA] dans plus de huit ans », a déclaré Soliz.

Williams lui-même a parlé du lien entre Soliz et lui-même.

“Je connais Joe depuis des années”, a déclaré Williams. «Je ne lui ai pas parlé depuis probablement un an et demi ou deux ans. Le problème est que c’est une sorte de petit monde, donc vous amenez les gens à traverser des chemins et je pense que des choses comme ça se produiront. Chaque fois que vous pouvez l’empêcher, je le ferais. Mais encore une fois, je ne m’en fais pas. Si vous terminez le combat, vous n’avez pas à vous soucier de ce genre de choses. Je ne m’en préoccupe vraiment pas. “

Le manager de Krause, Jason House, a confirmé son intention de faire appel de la décision.

