Le juge qualifié contre James Krause a maintenu une relation personnelle avec l’entraîneur de Trevor Giles

Si des preuves étaient nécessaires pour que Joe Soliz puisse juger en tant qu’événement professionnel de MMA, ils sont arrivés.

Soliz, qui a beaucoup parlé en marquant le stellaire du UFC 247 49 – 46 en faveur de Jon Jones sur le challenger, Dominick Reyes, a joué un rôle important dans la lutte qui a clôturé les préliminaires, dans laquelle les poids moyens Trevor Giles obtenu une décision partagée sur James Krause.

Initialement en ligne avec la défaite car il a accepté de faire sa première en tant que poids moyen moins de 24 heures à l’avance, Krause, qui était dans une série de six victoires consécutives entre 155 et 170 livres, a fait part de son indignation en sachant que Soliz a liens du passé avec l’équipe Giles.

Selon ce que rapporte Aaron Bronsteter de TSN (via MMA Junkie), Soliz s’est entraîné et a sorti sa ceinture noire au BJJ dans le gymnase de Eric Williams, entraîneur de Giles. De plus, on a appris que Soliz a travaillé dans le gymnase en tant qu’instructeur jusqu’en 2010.

Bien que beaucoup croyaient que Krause avait assuré le combat aux premier et troisième tours, Soliz a donné le premier à un Gilles qui, le long du même, était sur le point de terminer avec un mataleón.

«Si ce n’est pas la chose qui me donne le plus de colère au monde, je ne sais pas ce que ce sera. Comment cela n’est-il pas un conflit d’intérêts? Entraînez-vous dans un gymnase pendant dix ans et recevez une ceinture noire de l’entraîneur qui était dans le coin de mon adversaire. Je ne suis en aucun cas en colère d’avoir perdu le combat. C’était fermé Le premier était le mien, le second et le troisième était pour tout le monde. On m’a donné le troisième tour sur deux des trois cartes. Mais c’était le premier assaut qu’ils ont marqué en leur faveur après une démolition du mien et quatre minutes de contrôle, sans oublier que le combat était presque terminé avec un mataleón. Je ne comprends pas comment ils l’ont agressé. Ce sport a mis trop d’années pour qu’ils commencent à faire des changements. Je sais que la Texas Athletic Commission ne fera pas de démon mon combat. Ils ne le font jamais, mais j’espère que @Danawhite, le @ufc et les commissions se rencontreront pour créer un moyen d’évaluer notre sport. C’est une honte. Non seulement mon combat, mais plusieurs exemples d’incompétence du même juge. Tellement frustré de même lire cette merde *. Et rappelez-vous que j’ai perdu la moitié de mon salaire pour ce sujet. »

Le représentant de Krause, Jason House, a déclaré au MMA Junkie qu’ils prévoyaient de faire appel de la décision qu’il avait rendue à Giles en tant que vainqueur du combat.