Le jury de Myles déclare que le combat contre le Bellator 239 est «le plus important» de sa carrière, prévoit de terminer Brandon Girtz

Myles Jury est prêt pour son deuxième combat Bellator dans le co-événement principal de Bellator 239 quand il combat Brandon Girtz.

Dans ses débuts promotionnels, il était l’événement principal du Bellator 227 où il a abandonné une décision à Benson Henderson. Bien qu’il ait perdu le combat, il était satisfait de sa performance.

«Pour moi, cela ressemblait à un autre combat et à une autre excellente occasion de participer et d’échanger avec certains des meilleurs combattants du monde. J’ai frappé le sol en courant et j’ai eu une bonne performance », a déclaré le jury à BJPENN.com. «Chaque fois que vous combattez quelqu’un comme Benson, cela peut être difficile en raison du type de combattant qu’il est. Mais dans l’ensemble, j’ai l’impression d’avoir bien fait. Avec le recul, je peux être mon pire critique, mais dans l’ensemble, j’ai fait un excellent travail. Cela aurait certainement pu aller dans mon sens. »

Maintenant, contre Girtz, le jury cherche à obtenir sa première victoire de Bellator et cherche également à briser sa séquence de trois défaites. Donc, pour ces raisons, “Fury” dit que c’est le combat le plus important de sa carrière.

«Ce combat est le plus important de ma carrière. Chaque combat est important et c’est une excellente opportunité », a-t-il déclaré. “Je peux aller là-bas contre un combattant coriace et quand je vais là-bas et que je m’amuse, cela équivaut à une excellente performance.”

Contre Girtz, Myles Jury sait que ce style est quelque chose qu’il a vu à maintes reprises. Il dit que Girtz n’est qu’un lutteur qui peut lancer des coups durs. Mais, le vétéran de l’UFC a un contre-pied à cela.

«Je suis toujours en forme. Soyez le seul à accélérer le rythme et chacune de mes victoires m’a valu cette victoire », a-t-il expliqué. “J’ai toujours mérité ce droit d’avoir une grande performance parce que je consacre du temps et du travail.”

S’il peut le faire, le jury prévoit de lever la main et même de finir Girtz.

«Je me sens très bien dans ce combat. Je pense que je peux obtenir un arrêt, que ce soit un KO ou une soumission », a-t-il déclaré. «Ou, je pense que je peux même gagner une décision. Je crois que je peux gagner de quelque façon que ce soit dans ce combat. »

Même si le jury est sur une séquence de défaites, sa confiance n’a pas faibli une seule fois. Au lieu de cela, il se concentre uniquement sur le combat à mener comme s’il était 0-0.

Au final, pour le jury Myles, il espère que c’est le début d’une longue séquence de victoires qui le récompensera également par un coup de titre au Bellator.

«Idéalement, je le prends combat par combat. Je continue à faire ce que j’aime faire et à réaliser de bonnes performances et un jour obtenir ce titre et gagner la ceinture », a-t-il conclu.

Pensez-vous que Myles Jury obtiendra sa première victoire de Bellator contre Brandon Girtz au Bellator 239?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.