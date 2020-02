Le jury de Myles n’est plus dérangé par les propos trash: «Beaucoup d’entre eux ne font qu’agir»

Un peu plus âgé, un peu plus sage, le jury Myles a appris à bloquer le bruit.

Le jury a eu 31 ans en octobre. Depuis ses débuts en MMA amateur il y a plus de 14 ans, il n’a été que dans des situations de haute pression, ayant d’abord concouru pour King of the Cage, l’une des organisations régionales les plus anciennes d’Amérique du Nord, puis passé à The Ultimate Fighter, l’UFC. et maintenant Bellator.

Au cours de cette période, il a vu le sport évoluer (et dans certaines régions, se transformer) en une entité massive sur la scène mondiale, avec des personnages plus grands que nature et le genre de discours trash qui va de provocateur à juvénile en passant par déplorable. .

Le jury a clairement indiqué dans le passé qu’il n’était jamais intéressé par une lutte par mudling, mais au fil du temps, il en est venu à accepter que c’est un mal nécessaire.

“Comme j’ai grandi au cours des deux dernières années et que je suis vraiment devenu mature et que je viens de grandir, je ne considère plus le trash comme une mauvaise chose”, a déclaré le jury à MMA Fighting. «Je considère que les combattants essaient simplement de mettre plus de nourriture sur la table pour eux-mêmes, les combattants essaient de promouvoir les combats, fondamentalement, beaucoup d’entre eux agissent simplement à un certain point de vue de nos jours.

“Ce n’est pas différent que quelqu’un qui passe à l’écran et joue pour un film, puis revienne à la vie réelle. Donc je suis ouvert à ça, je vois vraiment pourquoi les gens le font et à chacun le sien. Si c’est ce que les gens veulent faire et c’est l’angle qu’ils veulent prendre, alors c’est cool. “

Le jury rencontrera ensuite Brandon Girtz lors de l’événement co-principal léger du Bellator 239 à Thackerville, Okla., Vendredi, et bien que Girtz soit connu pour ses bagarres explosives, il est généralement du même état d’esprit que le jury pour sauver la majorité des agression pour la nuit de combat. Si la situation l’exige, le jury est plus que disposé à donner son grain de sel à une situation.

“Je me sens obligé de dire ce que je pense sur certains sujets et de ne pas vraiment me soucier de ce que les gens pensent”, a déclaré le jury. “C’est essentiellement là où je me trouve. Être confiant en moi-même et exprimer mes pensées à 100%, être authentique et vrai sur n’importe quel sujet et j’en suis satisfait à la fin de la journée. “

À l’approche du n ° 23, le jury ne regarde pas vers l’avenir et n’a même pas pensé à une éventuelle date de fin pour sa carrière. Il a déjà partagé la cage avec des noms comme Benson Henderson, Donald Cerrone, Takanori Gomi et Diego Sanchez, et l’idée de relever d’autres défis dans ce sens l’excite.

Il peut cependant regarder en arrière et l’un de ses plus grands regrets jusqu’à présent est la fin de sa course à l’UFC, malgré le fait qu’il ait quitté la promotion avec un dossier de 8-4.

“Le grand n’obtient pas ce titre mondial avec l’UFC quand j’étais avec eux”, a déclaré le jury. “C’est un grand regret pour moi. Je dois me réveiller tous les jours et je n’ai pas obtenu ce titre et c’est quelque chose avec lequel je dois vivre. Avec le recul, c’est probablement le plus grand regret que j’ai. “

Il est clair que Jury reste son propre critique le plus sévère, ce qui peut expliquer pourquoi il ne se soucie pas de s’engager dans le cycle habituel de la conversation trash et comment il est resté si singulièrement concentré depuis qu’il est entré dans la cage pour la première fois à l’âge de 16 ans. Cela l’a également aidé à garder son esprit hors de la pire séquence de trois défaites consécutives de sa carrière.

S’il pouvait entrer dans une machine à voyager dans le temps et donner à son jeune conseil de lui-même, Jury dit qu’il se rappellerait de profiter des hauts et des bas, d’apprécier le processus et de rester dans l’instant.

Et surtout, ne transpirez pas les parascolaires.

“Le plus gros, c’est que peu importe ce qui m’arrive, je suis toujours là et je continue d’avancer”, a déclaré le jury. «Peu importe ce que les gens pensent, peu importe l’opinion des gens, peu importe une victoire ou une défaite en fin de compte, je fais ce pour quoi je suis né et rien ne peut arrêter moi.”