Le jury de Myles ravi après une séquence de défaites

THACKERVILLE, Okla. – Le jury Myles est de retour dans la colonne des victoires après avoir remporté sans doute la victoire la plus importante de sa carrière.

Le jury (19-5 MMA, 1-1 BMMA) a battu Brandon Girtz par décision unanime au Bellator 239 de marquer une séquence de trois défaites et de remporter sa première victoire en tant que combattant des Bellator. Et, après une série de défaites décevantes, le jury a admis que remporter la victoire dos au mur l’emportait sur tout ce qu’il avait vécu dans sa carrière à ce jour.

“Cette victoire, ça a été une année difficile pour moi”, a déclaré le jury aux journalistes, y compris le MMA Junkie dans les coulisses après le combat. «Je ne suis pas du genre à (exploser) et à me plaindre et des trucs comme ça, mais je sortais de trois défaites, d’une nouvelle organisation, et de gagner ce soir, mec, ça me fait me sentir tellement plus spécial.

«Je sais ce que ça fait d’être invaincu en tant que combattant, et c’est un sentiment formidable, de remporter de grandes victoires sur les légendes, les cartes principales et toutes ces belles choses, mais rien ne se sent mieux que de rebondir après une perte, alors ce soir, je l’ai fait cette. J’ai rebondi après des pertes et je ne pourrais pas être plus fier, plus reconnaissant. “

Dans l’espoir de reconduire son contrat, et même d’appeler à un tir au titre, le jury n’a peut-être pas eu la meilleure performance de sa carrière, mais il a réussi à sceller le combat au troisième tour en obtenant un retrait tardif alors qu’il utilisait son mouvement pour éviter de subir de graves dommages du dangereux Girtz.

“Mon combat, j’essaie toujours de me battre technique”, a déclaré le jury. «Je suis avant tout un combattant, mais quand vous essayez de combattre quelqu’un comme Girtz, c’est toujours un défi difficile à cause de son explosivité et de sa solidité. J’ai eu la chance d’avoir une belle performance avec lui et de décrocher de grands genoux, de bons coups de poing et de montrer toutes mes compétences.

«C’est une énorme victoire pour moi, non seulement à cause des pertes, mais c’est ma première victoire à Bellator. Comme je l’ai dit, en combattant ici à Bellator, j’ai l’impression que c’est une organisation de haut niveau et pouvoir obtenir ma première victoire ici est – c’est juste quelque chose dont je suis si fier, donc cette victoire est juste là-haut avec les meilleures victoires J’ai eu dans ma vie. “

