Le jury de Myles se sent comme un champion avant le combat de Brandon Girtz

THACKERVILLE, Okla. – Le jury de Myles a fait le tour du quartier.

Un ancien combattant de l’UFC, Jury (18-5 MMA, 0-1 BMMA) a fait le saut à Bellator à la mi-2019. Lors de ses débuts promotionnels, le jury a perdu une décision unanime face à l’ancien champion de l’UFC, Benson Henderson. Vendredi soir, il aura la chance de revenir dans la colonne des victoires au Bellator 239, quand il affrontera Brandon Girtz.

Même si Jury n’a pas gagné depuis décembre 2017, le combattant du Michigan ne se sent pas déprimé par ses capacités en cage. Selon le jury, son travail quotidien est un exploit de championnat en soi.

“Je lève la main tous les jours après l’entraînement”, a déclaré le jury au MMA Junkie. “J’ai l’impression d’être un champion, quoi qu’il arrive. Le résultat du combat va être ce qu’il est. Je vais aller là-bas, tout laisser là-bas, et je suis un gagnant malgré tout. “

Le jury reconnaît le statut de vétéran que Girtz (16-8 MMA, 8-6 BMMA) détient dans Bellator 239. Bien que Fury soit nouveau chez Bellator, il a lui-même accumulé une énorme expérience. Venez vous battre la nuit, Fury ne pense pas que Girtz présente quelque chose qu’il n’a jamais vu auparavant.

“Dans l’ensemble, c’est un lutteur qui aime lancer des bombes”, a déclaré le jury. “C’est ce que j’ai vu de lui. … Avec le recul, j’ai combattu beaucoup de lutteurs qui aiment me lancer des bombes. En arrivant, c’est ainsi que beaucoup de gens essaient de me battre. J’arrive bien préparé. J’arrive net (et) long. J’ai une panoplie d’outils. Je peux frapper, je peux frapper, les coudes, les genoux. J’ai de superbes takedowns et je suis ceinture noire en jiu-jitsu. C’est: “Qu’est-ce que je vais faire?” Il doit se soucier de ce que je vais faire. “

Peu intéressé par la spéculation, le jury a évité de prédire où une victoire sur Girtz le placerait au classement divisionnaire. Gagner ou perdre, ce n’est pas sa décision de choisir qui il combattra ensuite.

“Nous verrons à quel point je suis excité après le combat et des trucs comme ça, mais nous laisserons cela à la direction de Bellator”, a déclaré le jury. “Je ne vais pas m’asseoir ici et me dire:” J’ai besoin de ça. J’ai besoin de ça. “Je suis concentré sur ce gars et je suis concentré sur le fait d’aller là-bas et d’avoir une excellente performance. C’est ça.”

Le Bellator 239 a lieu vendredi au WinStar World Casino Resort à Thackerville, Okla. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Découvrez l’intégralité de l’entrevue d’avant-combat du Bellator 239 de MMA Junkie avec Myles Jury dans la vidéo ci-dessus.

