Le lieu potentiel de l’UFC 249 dans le doute en raison du nouveau décret auto-isolant

COVID-19 continue d’être une douleur du côté de l’UFC, ce qui rend un autre lieu potentiel pour l’UFC 249 dans un doute sérieux comme une possibilité. Comme vous le savez peut-être, le président de l’UFC, Dana White, a affirmé catégoriquement qu’il voulait faire le PPV malgré les préoccupations de beaucoup concernant le nouveau coronavirus, même si Khabib Nurmagomedov a été forcé de quitter l’événement principal en raison de sa présence en Russie et de son incapacité à reviens. White a déclaré qu’il y avait d’autres emplacements en place après la fermeture de Las Vegas, mais il est peu probable que l’objectif cible = nouveau> premier choix en Floride soit disponible en tant que l’un de ces alternatives.

Le dernier changement de stature intervient après que, selon Forbes, l’État a émis un ordre de séjour à la maison et les personnes en provenance du Connecticut, du New Jersey, de New York ou de la Louisiane – tous des points chauds pour le virus – doivent s’auto-isoler pendant 14 jours . Ces décrets rendent la zone intenable en tant qu’hôte potentiel du spectacle.

On ne sait pas si l’UFC prévoit toujours de faire pression contre les cotes de plus en plus élevées, et où cela pourrait avoir lieu si tel était le cas. Le spectacle est prévu pour le 18 avril, nous allons donc probablement apprendre quelque chose de nouveau.