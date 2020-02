Le manager à temps partiel Dan Ige vise à montrer au monde ce dont il est capable en tant que combattant à l’UFC 247

Crédit d’image: Instagram de Dan Ige (photographe non répertorié)

Pour beaucoup dans le monde des sports de combat, le nom de Dan Ige était familier avant même que le poids plume ne soit à l’UFC. Il travaille sous Ali Abdelaziz pour Dominance MMA et aide Abdelaziz à gérer les meilleurs clients tels que Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman et Henry Cejudo.

Bien que cela ait aidé Ige à se faire un nom en MMA, il veut être connu plus qu’un manager. À l’UFC 247, il a cette opportunité car il affrontera Mirsad Bektic sur la carte principale où une victoire devrait le classer.

“Honnêtement, ce n’était pas un gars auquel je pensais. Mais quand ils m’ont offert le combat, j’ai sauté dessus immédiatement », a déclaré Dan Ige à BJPENN.com. «C’est une opportunité sur laquelle je travaille depuis longtemps pour combattre un gars classé, et enfin, je me fais tirer dessus. Il est classé depuis des années et j’ai hâte de le faire. “

Ige, âgé de 28 ans, a une fiche de 4-1 à l’UFC et mène une séquence de quatre victoires consécutives. En 2019, il avait eu deux combats en juin, mais une blessure tenace l’a gardé à l’écart pour le reste de l’année.

En entrant dans ce combat, Ige sait qu’il s’est amélioré et prévoit de montrer ses améliorations samedi.

«Je ne me concentre jamais sur ce que fait mon adversaire. Mon objectif principal est de m’améliorer chaque jour et de continuer à faire ce que je fais parce que je gagne. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de beaucoup changer car j’ai le pouvoir de blesser qui que ce soit dans la division. Je ne suis même pas près d’atteindre mon potentiel », a-t-il expliqué. «Je me sens mieux que jamais et c’est mon adversaire le plus coriace à ce jour. Je suis un grand partisan du travail acharné et cela se verra le 8 février. »

Dans ce combat contre Bektic, Ige sait que le produit Tristar est un adversaire coriace. Pourtant, il sait que son pouvoir obligera les Bosniaques-Américains à devenir lutteurs.

«Je pense qu’il tirera à un moment donné. C’est un combat donc on ne sait jamais mais je suppose qu’il le fera. Dès que quelqu’un le frappe avec quelque chose dans lequel il tire », a déclaré Ige. «Il va ressentir ma puissance et il va essayer de me mettre sur le dos. Je ne vais pas laisser ce gars me tenir par terre et je vais attaquer et chercher à le finir. “

Pour Ige, une victoire ici se consoliderait dans le top 15 et serait enfin connue comme un prétendant au titre légitime, pas comme un combattant et un manager à temps partiel. Bien qu’il aime le côté gestion du MMA, il se concentre sur les combats et il considère ce combat comme un jeu à faire pour sa carrière.

«C’est super important. Pour moi, chaque combat est important car on ne sait jamais ce qui va se passer demain », a expliqué Dan Ige. «Tout peut arriver dans ce sport, donc je considère chaque combat comme le combat le plus important et c’est à faire ou à mourir. Je dois aller là-bas et je dois gagner. J’ai mis cette pression sur moi à chaque combat. »

En fin de compte, Dan Ige est confiant qu’il obtiendra sa main levée et sait que c’est le début de son ascension dans le classement. Il s’est fixé pour objectif d’être le champion des poids plumes d’ici 2021 et est convaincu qu’il y parviendra.

“Je l’ai écrit dans mes objectifs, pour avoir une séquence de sept victoires consécutives d’ici la fin de cette année”, a-t-il déclaré. «Je pense que cela me met à frapper à la porte d’un tir au titre. Mais, j’ai un adversaire coriace devant moi et je ne regarde jamais derrière personne. Donc, nous devons d’abord faire celui-ci. Nous irons de là.

«Mon objectif est d’être le champion, donc que cela me mette à 13 ou 15, je cherche à entrer dans le classement. À la fin de cette année, je veux être dans le top 10. Je sais que d’ici 2021, j’aurai la ceinture autour de la taille », a conclu Ige. “C’est le début de la montée en puissance de Dan Ige et j’ai hâte que tout le monde voie.”

Selon vous, qui gagnera l’UFC 247 entre Dan Ige et Mirsad Bektic?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 07/02/2020.