Le manager Abe Kawa sur Jones vs Adesanya: «Il n’y a pas d’accord nulle part»

Le désir d’Israël Adesanya de partager un jour la cage avec Jon Jones peut être une réalité dans l’esprit du Kiwi, mais ce n’est pas une réalité ailleurs.

C’est du moins le point de vue du manager de Jones, Abe Kawa, qui a déclaré à “Submission Radio” que le champion des poids moyens UFC régnait en exagérant en poursuivant un combat avec la star du livre pour livre et le champion de 205 livres.

“Soyons réels, si Dana (Blanc) sort et dit:” Je veux qu’Izzy combatte Jon “, il rend un mauvais service à Izzy”, a déclaré Kawa. “Cela n’arrivera jamais. Cela devrait arriver quand Izzy pousse vraiment: «Je veux vraiment me battre contre Jon.» Je ne pense tout simplement pas que ce combat soit réaliste de sitôt, du tout. Donc en parler, c’est presque… – c’est juste dans nos esprits. »

Adesanya a récemment déclaré qu’il s’attendait à affronter finalement Jones à l’intérieur de l’octogone, disant qu’il le “poursuivrait” si Jones passait au poids lourd. Mais Kawa dit que “The Last Stylebender” contre Jones pourrait ne pas se cumuler dans le monde réel.

“Je ne vais pas entrer dans le truc Jon Jones-Izzy”, a-t-il dit. «Je viens d’un milieu de l’immobilier, et dans le monde de l’immobilier, chaque fois que vous êtes excité et que vous avez une affaire, l’un de mes mentors me disait tout le temps, c’est une« affaire d’esprit ». Qu’est-ce qu’une affaire d’esprit? Qu’est-ce que cela signifie? “Il dit:” Ce n’est qu’un accord dans votre esprit. Ce n’est un accord nulle part ailleurs. “Donc, dans ce cas, je dirais que c’est un” accord mental “. Il n’y a pas d’accord nulle part.”

Bien que Kawa ait peut-être abattu la possibilité d’un combat Jones-Adesanya plus loin, il a proposé un scénario intéressant qui, selon lui, pourrait se jouer si Jones se rendait dans la division des poids lourds, avec le prochain adversaire d’Adesanya – et la gestion du premier tour de Jones stablemate – Yoel Romero envisage un mouvement jusqu’à 205 livres.

“Si (Jones) passe au poids lourd, je peux dire à 100% que je vois que Yoel pourrait devenir un poids léger”, a déclaré Kawa. «Je pense qu’il s’en tirerait très bien là-bas. Il s’entraîne avec des gars plus gros maintenant, il fait très bien contre eux – 185, cependant, est sa maison. Il aime être là, et il fait du poids. Compte tenu du temps, compte tenu des circonstances, il fait toujours du poids.

«Il a manqué de poids, je veux dire, une fois. La situation à Chicago était la commission, pas lui. Donc, l’homme fait du poids, il aime 185. Mais si Jon monte, 205 est une possibilité absolue. Je dirais (c’est une) possibilité à 90% qu’il monte et défie là-bas pour la ceinture légère et lourde. “

Avant que ce scénario ne se joue, Romero a la chance de remporter le titre des poids moyens de l’UFC lorsqu’il affrontera Adesanya à l’UFC 248 le 7 mars à Las Vegas. C’est une confrontation qui voit Romero obtenir un deuxième coup de feu à la ceinture incontestée, malgré le début du concours avec des pertes consécutives.

Le président de l’UFC, Dana White, a défendu la réservation de la rencontre, affirmant qu’Adesanya lui-même avait appelé au combat. Alors que Kawa est naturellement heureux de voir son client décrocher une autre opportunité de titre, il a admis qu’il ne pouvait pas comprendre pourquoi Adesanya se mettrait volontairement, et son titre, en jeu contre la centrale cubaine.

“Je dirais que Izzy est probablement un peu fou juste pour avoir appelé Yoel”, a déclaré Kawa. “Je vais en rester là.”

