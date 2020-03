Le manager affirme qu’Henry Cejudo revient à la mouche après l’UFC 250 pour défendre sa ceinture

Image via @henrycejudo sur Instagram

Le manager Ali Abdelaziz affirme que le champion des poids coq UFC Henry Cejudo défendra le titre des poids mouches après avoir affronté Jose Aldo à l’UFC 250.

Le titre vacant des poids mouches devait être remporté par Joseph Benavidez ou Deiveson Figueiredo à l’UFC Norfolk. Mais Figueiredo a manqué de poids lors des pesées officielles, et lorsqu’il a éliminé Benavidez lors de l’événement principal, il n’est pas devenu le nouveau champion, mettant une fois de plus la division des poids mouches UFC sous assistance respiratoire.

Beaucoup se demandent quelle est la prochaine étape pour la division poids mouche maintenant qu’elle n’a pas de champion. Une solution possible au problème pourrait être le retour de Cejudo à 125 livres. Selon son manager Abdelaziz, Cejudo redescendra au poids de la mouche pour y défendre sa ceinture, après avoir combattu Aldo en mai à l’UFC 250.

Jetez un œil à ce qu’Abdelaziz a écrit sur Twitter.

@HenryCejudo défendra son titre de voie de migration après le combat d’Aldo

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 1 mars 2020

Les commentateurs de l’UFC ont noté lors du combat Benavidez contre Figueiredo que Cejudo avait officiellement abandonné sa ceinture une fois que la cloche avait sonné. Cependant, Figueiredo remportant le combat mais pas le titre, cela crée toutes sortes de confusion. Il est possible que l’UFC fasse une double prise et rende sa ceinture à Cejudo à cause de toute la folie.

À ce stade, la division des poids mouches de l’UFC est à son dernier souffle pour la deuxième fois. L’UFC était sur le point de fermer la division il y a quelques années, mais Cejudo battant Demetrious Johnson et remportant la ceinture a conduit à une sorte de reprise à 125 livres. Mais avec Cejudo qui ne détient plus le titre et sans que personne ne le remporte à l’UFC Norfolk, il y a toutes sortes de confusion maintenant et il est très probable que ce soit la fin du poids mouche une fois de plus. Peut-être que Cejudo peut le sauver – encore une fois.

Pensez-vous que Henry Cejudo reviendra à 125 livres pour sauver à nouveau la division poids mouche UFC?