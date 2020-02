Le manager de Conor McGregor qualifie l’ancien champion de «brillant» pour peser les options UFC

Conor McGregor est de retour sur le siège du conducteur après avoir démantelé Donald «Cowboy» Cerrone à l’UFC 246 en seulement 40 secondes plus tôt ce mois-ci (faits saillants ICI).

C’était certainement un match qui a favorisé le McGregor plus rapide et plus puissant, mais Cerrone est aussi dur qu’eux (contrairement à la croyance). “Notorious” a fait ce qu’il devait faire pour reprendre son élan après une mise à pied de 15 mois et se positionner pour une campagne de retour massive en 2020.

Après sa finale de l’événement principal contre Cerrone à l’UFC 246, McGregor, qui est généralement rapide pour pointer du doigt les adversaires qu’il aimerait combattre, a adopté une approche plus calculée et réservée à sa prochaine liste de souhaits. Au lieu d’appeler des gens comme Khabib Nurmagomedov, Jorge Masvidal, Justin Gaethje et même Nate Diaz, «Notorious» a continué de rouler et s’est proclamé prêt pour n’importe qui.

“Écoutez, je pense qu’une grande partie de l’éclat de Conor est son authenticité”, a déclaré Audie Attar, manager de McGregor à MMA Fighting. «Je pense que cette réponse était authentique Conor. Ce n’était pas une chose préméditée ou planifiée où il a décidé de ne pas nécessairement nommer le nom de quelqu’un, mais il y a une douzaine d’options pour lui qui ont du sens.

“En fonction de celle qui a le plus de sens en fonction d’un certain nombre de motivations différentes, c’est avec qui il ira. Je ne pense pas que ce soit prévu ou prémédité mais je suis d’accord, c’est génial. Parfois, son authenticité est cet éclat. »

McGregor, qui a goûté à la victoire à l’intérieur de l’Octogone plus tôt ce mois-ci pour la première fois depuis 2016, se prépare à un énorme retour au pouvoir en 2020. Son personnage apaisé et son dévouement raffiné au combat pourraient conduire l’Irlandais à un tout nouveau niveau, ce qui C’est exactement pourquoi McGregor est revenu à l’entraînement après avoir éliminé Cerrone il y a seulement deux semaines. “Notorious” discutera également avec son équipe dans les prochains jours de son prochain combat potentiel.

“Nous avons dîné le lendemain et il s’entraînait ces derniers jours”, a révélé Attar. «Il y est déjà retourné. Je le reverrai demain pour les prochains jours et nous allons en parler constamment.

“Nous avons donc déjà commencé. Il reste prêt, c’est sûr. Alors on verra. Ce sont des discussions qui vont se poursuivre. J’oserais dire qu’ils ont déjà commencé entre nous. “

Alors que McGregor semblait incroyablement concentré et dévoué pour son affrontement avec l’UFC 246 avec Cerrone, les fans de combat ne savent pas combien de temps l’ancien champion de l’UFC peut conserver cette même approche zen du combat. Cela a certainement aidé McGregor à récupérer une sorte de domination en 2020, mais avec autant d’entreprises pour prendre soin de la superstar irlandaise, il faudra vraiment affiner pour aller de l’avant.

“Vous êtes toujours occupé avec Conor. Conor est une superstar mondiale », a déclaré Attar. “Maintenant que nous avons lancé une entreprise de whisky, nous avons une entreprise de vêtements, nous avons une entreprise de fitness qui se lance, nous avons toutes ces différentes activités en cours. Il est toujours occupé, mais je pense que lorsque vous lancez trois cartes de combat pour lui ainsi que pour qu’il soit sur et titre, cela prend les choses à un niveau différent.

“Oui, ça va être occupé mais nous nous en félicitons. Nous en sommes très excités. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’ambition et les objectifs, donc c’est vraiment amusant de voir quand toute votre équipe est synchronisée. Je pense que nous nous félicitons tous de ce type de charge de travail. Nous ne le considérons pas comme une pression. Nous considérons cela comme une opportunité. »