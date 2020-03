Le manager de Khabib dit que le combat Nurmagomedov-Ferguson à l’UFC 249 est toujours d’actualité

Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson lors de la conférence de presse de l’UFC 249.

Gestionnaire de Khabib, Ali Abdelaziz êtes-vous sûr que le combat entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson représente toujours pour lui 18 avril malgré la pandémie de Coronavirus.

Les deux joueront UFC 249 dans Brooklyn, New York où la ceinture lumineuse sera en jeu. Mais, l’état de New York déclaré l’état d’urgence par le COVID-19. Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé que les événements avec plus de 500 personnes seront interdits à partir de ce vendredi.

Sans savoir que l’UFC 249 est toujours debout, Abdelaziz il s’est exprimé et a assuré que la lutte restait inchangée.

Guys @TeamKhabib vs lunettes de soleil se passe le 18 avril. L’UFC trouve toujours un moyen avec ou sans fans ce combat fait chuter les gens à la maison ont besoin de divertissement

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 12 mars 2020

Guys @TeamKhabib vs. Les Lentes de Sol auront lieu le 18 avril. L’UFC trouve toujours un moyen avec ou sans fans pour ce combat que les gens à la maison qui ont besoin de formation ” le directeur a tweeté.

Mais, cela suscite également des inquiétudes. Le combat a été annulé quatre fois après des blessures et des problèmes de poids, raisons pour lesquelles le combat ne s’est pas concrétisé. Le président de l’UFC, Dana White a déclaré qu’elle ne planifierait plus jamais le combat, mais des mois plus tard, elle a changé d’avis.

Khabib Nurmagomedov Il vient au combat avec 28 combats invaincus. Où 12 sont allés à l’intérieur de l’octogone et deux défenses de ceinture. Dans son dernier combat, il a fini Dustin Poirier dans UFC 242. Avant cela, il a soumis à Conor McGregor dans sa première défense en tant que champion.

Tony FergusonPour sa part, il est sur une séquence de 12 victoires consécutives et est l’ancien champion intérimaire des poids légers. Dans son dernier combat, “Le Cucuy” battre Donald cerrone dans UFC 238.

Le coronavirus a chaque jour aggravé le paysage du sport, avec des ligues comme NHL, NBA et MLB annulant leurs saisons, et avec la possibilité que UFC annuler des événements. Mais, deux événements ont déjà été transférés à l’UFC Apex à Las Vegas, où peut-être l’UFC 249 pourrait recevoir le même traitement.

Il ne reste plus qu’à attendre les modifications qui pourraient être apportées aux prochains panneaux d’affichage de l’UFC.