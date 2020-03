Le manager de Khabib Nurmagomedov défend la fabrication de l’UFC 249: “Ces gars-là veulent se battre”

Ali Abdelaziz

Les jours passent et les doutes grandissent sur la réalisation de l’UFC 249. Aucun lieu défini, mais prévu pour le 18 avrilL’événement risque d’être annulé par la pandémie de coronavirus.

Le directeur de Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz défend que l’événement soit réalisé avec les mesures préventives qui ont été appliquées dans le monde entier.

En entretien avec MMA Fighting, Il a donné son avis sur le sujet.

“Je pense que l’UFC ou toute autre entreprise qui a des combattants sous contrat, ils doivent trouver une solution. Ce sont des entrepreneurs indépendants. Ils n’ont pas de salaire. Certains combattants gagnent de 10 000 $ à 10 000 $, de 15 000 $ à 15 000 $. Ils vivent de chèque de paie à chèque de paie. Voilà comment ils gagnent de l’argent et cela se produit depuis 20 ans “dit Ali.

En pensant à maintenir l’événement en cours, Abdelaziz a approuvé les mots de Dana White, qui a critiqué la presse, suggérant qu’ils sont responsables d’avoir placé la pandémie de façon alarmante, générant une atmosphère d’hystérie.

“Pour vous, en tant que membre de la presse, qui critiquez un combattant ou un entraîneur, ou quiconque, si vous êtes un combattant et que vous ne voulez pas vous battre, tout va bien. Ne te bat pas Je sais que l’UFC et Dana White sont prêts à placer leur réputation, leur argent et à se formaliser. Pour mettre en danger et rendre ceux qui veulent se battre, je crois que personne n’a le droit de leur dire qu’ils ne se battent pas “, a déclaré l’agent.

À la fin de l’entretien, Ali Il a évoqué la volonté des combattants qui veulent échanger des coups dans l’octogone. Pour le manager, qu’il n’y a pas de public, Ce n’est pas un obstacle au spectacle.

“Ces gars-là veulent se battre. Ils sont en formation depuis deux ou trois mois. J’ai des athlètes qui se battent le 18 avril, qui se battent le 11 avril et le 28 mars. Je signe des chèques pour eux, car ils doivent payer leurs factures, je dois les aider. Je m’en fiche ”conclu Abdelaziz.