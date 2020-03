Le manager de Khabib Nurmagomedov défend l’UFC 249 pour avancer comme prévu: «Ces gars-là veulent se battre»

Alors que le débat fait rage sur le fait que l’UFC 249 progresse comme prévu au milieu d’une pandémie mondiale, un éminent manager défend le choix de l’organisation d’organiser un événement tout en donnant aux athlètes une chance de performer et de gagner un chèque de paie.

Ali Abdelaziz, qui représente le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov ainsi que plusieurs autres combattants en compétition le 18 avril, a déclaré mercredi au MMA Fighting qu’il soutenait absolument l’organisation mettant la carte, même si cela devait se produire à huis clos comme le nombre de les infections à coronavirus se développent chaque jour.

“Je pense que l’UFC ou toute autre promotion qui a des combattants sous contrat, ils doivent trouver une solution”, a déclaré Abdelaziz. «Parce que ces gars, les combattants, sont des entrepreneurs indépendants. Ils ne reçoivent pas de salaire. Certains de ces gars gagnent 10 000 $ et 10 000 $, 12 000 $ et 12 000 $, 15 000 $ et 15 000 $ et vivent de chèque de paie en chèque de paie. C’est ainsi qu’ils gagnent de l’argent et cela dure depuis 20 ans.

“Pour vous, en tant que membre des médias, de critiquer ou d’entraîneur ou de combattant, qui que vous soyez, si vous êtes un combattant et que vous ne voulez pas vous battre, ça va. Ne te bat pas. Si l’UFC est disposé à le faire et que Dana White est prête à mettre sa réputation et son argent à l’abri de poursuites, à mettre cela en jeu et à se battre et que les combattants sont prêts à se battre, je ne pense pas que quiconque ait le f * cking droit de leur dire de ne pas se battre. “

Alors que presque tous les grands sports à travers le monde ont été fermés à la suite de l’épidémie de coronavirus, le président de l’UFC, Dana White, a été catégorique sur la promotion de l’UFC 249 à temps sans plus tarder. L’UFC a déjà reporté trois cartes en raison de la pandémie, mais White dit qu’il est déterminé à revenir le 18 avril.

Pas un seul combattant prévu pour l’UFC 249 n’a exprimé de préoccupations quant à la participation à l’événement, même si Abdelaziz dit que la promotion a donné à chaque athlète la possibilité de se retirer s’il ne se sent pas à l’aise.

“Dana White m’a contacté et m’a dit” si l’un de vos combattants a besoin d’argent pour subvenir aux besoins de leur famille, contactez-moi, et ils n’auront pas à se battre s’ils ne le veulent pas “, a déclaré Abdelaziz. «Pour moi, cela signifie beaucoup. Je veux aller de l’avant et dire cela parce que c’est la vérité. Il n’avait pas à dire ça.

«Il me dit si l’un de mes combattants a besoin d’argent, contactez-le. Je ne l’ai pas encore fait, mais je suis sûr que je le ferai. “

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les taux de chômage aux États-Unis ont grimpé en flèche, mais les combattants sont dans une position unique car en tant que sous-traitants indépendants, ils ne reçoivent pas de salaire hebdomadaire ou mensuel. Au lieu de cela, les combattants sont payés lorsqu’ils concourent et Abdelaziz dit que chaque athlète à qui il a parlé sur sa liste veut juste avoir la chance de gagner leur argent.

“Il s’agit des combattants, qui doivent subvenir aux besoins de leur famille”, a expliqué Abdelaziz. «Ils doivent payer un loyer. Ils doivent payer leurs factures. Pourquoi ne pouvons-nous pas organiser un événement sûr? Je crois que Dana White peut organiser un événement sûr. Je crois que Hunter [Campbell], Sean Shelby, Mick [Maynard], Dr. [Jeff] Davidson, tous ces gars, ils vont prendre la bonne mesure pour organiser un événement sûr. Je leur fais confiance.

“Certaines des personnes qui sont assises derrière l’ordinateur disent qu’elles ne peuvent pas mais c’est la raison pour laquelle nous nous battons aujourd’hui.”

Juste avant que de nombreux gouvernements des États-Unis ne commencent à interdire les rassemblements de masse, l’UFC a promu une carte à Brasilia, au Brésil, à huis clos, sans fans. Abdelaziz dit que l’UFC a pris toutes les précautions possibles, notamment en gardant les combattants séparés à l’hôtel hôte, puis en les emmenant en arène en petits groupes pour garantir que le nombre total de personnes dans une même pièce reste faible,

Il pense que le même type de plans serait en place pour l’UFC 249 pour garantir que les athlètes soient aussi sûrs que possible compte tenu du climat actuel.

“S’ils peuvent le mettre dans une arène sans fans, avoir les combattants à l’hôtel et les amener un à un dans l’arène avec leurs hommes du coin, laissez-les le faire”, a déclaré Abdelaziz. «Laissez-les le faire. Ce sont eux qui mettent leur réputation en jeu. Mais si vous n’êtes pas les combattants, vous ne devriez pas parler. C’est mon opinion. Si des combattants ne veulent pas se battre, ça va.

«Ces gars-là veulent se battre. Ces gars sont dans le camp depuis deux ou trois mois. J’ai des gars qui se battent le 18 avril et le 11 avril et le 28 mars. Marvin Vettori f * cking s’est rendu à Londres et est revenu et ne s’est pas battu. Écoutez, j’écris des chèques à certains de ces gars et ça va. Parce que ces gars-là paient mes factures depuis 10 ans, donc si je dois aider à payer leurs factures, je m’en fiche. Je vais le faire. Mais je vous le dis, l’UFC donne aux combattants des opportunités de gagner de l’argent. “

Alors que les combattants en compétition à la carte UFC Brasilia n’ont pas été testés pour le COVID-19, le concurrent poids lourd Francis Ngannou a révélé récemment que l’UFC lui avait fourni un test afin qu’il puisse potentiellement combattre lors du prochain spectacle le 18 avril.

White a refusé de dire si tous les athlètes recevront des tests pour le coronavirus, mais Ngannou pense que ce sera le plan après que l’UFC aura facilité son test.

“Il n’y a personne là-bas qui a un protocole médical meilleur que l’UFC”, a ajouté Abdelaziz. “C’est impossible. Je pense que le MMA en général, le protocole de l’IRM, de l’ECG, des médecins, tout ça, et souvenez-vous d’un des médecins de l’UFC, c’est un urgentologue et il est à chaque événement. Il va vérifier tout le monde. Francis Ngannou a été testé par l’UFC et il est revenu négatif, Dieu merci. Ils aident les gens de toute façon.

En fin de compte, Abdelaziz a le sentiment que les plaintes concernant l’UFC 249 se résument vraiment à des problèmes personnels avec White ou peut-être l’ensemble de l’UFC plutôt que de véritablement se soucier de la propagation du coronavirus.

«Je pense juste que si vous avez des problèmes avec Dana, vous avez des problèmes avec l’UFC, très bien. Mais ne l’utilisez pas pour lui en vouloir », a déclaré Abdelaziz. “Dana est un gars passionné et il a dit que certains des pères les plus faibles du jeu couvrent ce sport et je ne dis pas tous, mais 90% d’entre eux sont faibles.

“Ils ont des problèmes personnels avec Dana et ils veulent lui répondre et ils l’utilisent pour les appâts cliquables.”

Tous les combattants d’Abdelaziz en compétition à l’UFC 249, qui comprend Nurmagomedov, Islam Makhachev et Sijara Eubanks, s’entraînent et se préparent à combattre le 18 avril. Alors qu’il attend un mot sur le lieu du combat, Abdelaziz admet qu’il n’est pas d’accord avec White sur tout, mais il ne peut pas reprocher au président de l’UFC d’avoir tenu bon quand il s’agit de l’événement à venir ainsi que des futures cartes qui devraient se poursuivre pendant la pandémie de coronavirus.

“Personne ne peut dire à aucun combattant qu’il ne peut pas combattre”, a déclaré Abdelaziz. «Personne ne peut faire combattre les combattants. L’UFC peut vous proposer un combat. Je vais vous dire quelque chose, vous pouvez dire ce que vous voulez avec l’homme, nous montons et descendons, parfois nous ne sommes pas d’accord mais l’homme ne m’a jamais menti. S’il ne m’a jamais menti, je vais croire tout ce qu’il dit. Facile.”