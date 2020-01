Le manager dit que Conor McGregor est «sérieux» à l’idée de courir après le titre de boxe

Image via @thenotoriousmma sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor est récemment revenu dans l’octogone de l’UFC avec une raclée de 40 secondes de Donald «Cowboy» Cerrone. Depuis lors, la communauté MMA débat avec qui il devrait combattre ensuite.

Bien que tous les signes indiquent que McGregor participera bientôt à un autre combat de MMA, son manager Audie Attar a récemment révélé que la star irlandaise visait également un titre mondial en boxe.

“Il est sérieux au sujet de la boxe”, a déclaré Attar au MMA Fighting of McGregor. «Il l’a dit. C’est quelque chose que je peux vous dire, s’il dit quelque chose qui l’intéresse, ça va probablement se produire. “

Lorsque nous parlons de McGregor sur le ring, les adversaires potentiels les plus souvent mentionnés sont Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao et Paulie Malignaggi. Pourtant, le promoteur de Top Rank, Bob Arum, a récemment proposé une paire de combats entre McGregor et Terrence Crawford: un en boxe, un en MMA.

Attar semble croire qu’aucune de ces options n’est possible.

“Nous surveillons définitivement tout”, a déclaré Attar. «Nous surveillons non seulement l’engagement des fans et l’intérêt du public, mais nous regardons ensuite qui parle de quoi. Parce que ce pourrait être là où nous avons quelques options différentes pour peser et décider.

“À la fin de la journée, j’ai vu Floyd, j’ai vu Manny et maintenant Bob Arum, qui à un moment donné a dit:” Ce n’est pas une bonne idée de croiser. “Il est un croyant maintenant aussi.”

La compétition en MMA et en boxe occupera sans aucun doute McGregor, mais Attar pense que c’est faisable.

“Oui, ça va être occupé, mais nous nous en félicitons”, a déclaré Attar. “Nous en sommes très excités. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d’onde en ce qui concerne l’ambition et les objectifs, et c’est donc vraiment amusant de voir quand toute votre équipe est synchronisée.

«Je pense que nous nous félicitons tous de ce type de charge de travail. Nous ne le considérons pas comme une pression. Nous considérons cela comme une opportunité. »

Êtes-vous intéressé à revoir Conor McGregor sur le ring?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.