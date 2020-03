Le manager dit que Yoel Romero accordera une revanche à Israel Adesanya s’il gagne à l’UFC 248

Image: @yoelromeromma sur Instagram

Le manager de Yoel Romero a déclaré que le meilleur concurrent accorderait au champion des poids moyens de l’UFC, Israël Adesanya, une revanche s’il le contrarie à l’UFC 248.

Romero défie Adesanya pour le bracelet de 185 livres ce week-end à l’UFC 248 à Las Vegas. Romero sort de deux défaites consécutives mais est toujours parmi les poids moyens les plus redoutés de l’alignement de l’UFC. Adesanya a déclaré au président de l’UFC Dana White qu’il voulait l’adversaire le plus coriace possible, et lorsque Paulo Costa s’est blessé, Romero a glissé dans ce rôle de prétendant n ° 1 pour la sangle de poids moyen.

Adesanya est un solide pari favori pour vaincre Romero ce week-end, mais Romero a absolument un chemin vers la victoire dans ce combat. S’il bat Adesanya ce week-end dans un bouleversement, le manager de Romero, Abe Kawa, dit qu’il rendra la pareille et donnera une revanche à Adesanya.

Rematch probablement Izzy d’abord en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Il a donné sa chance à Yoel donc je pense que nous serions ravis de rendre la pareille à qui que ce soit. Peu importe après cela #andnew https://t.co/QIAFhvwxFN

– Ibrahim Kawa (@Abraham_kawa) 2 mars 2020

Deux titres sont sur cette ligne à l’UFC 248 ce samedi alors que Adesanya affronte Romero pour la suprématie à 185 livres dans l’événement principal, tandis que l’événement co-principal voit la championne des poids paille de l’UFC Weili Zhang affronter sa rivale Joanna Jedrzejczyk. Ce devrait être une grande nuit de combats, mais bien sûr, le combat que tout le monde attend avec impatience est l’événement principal.

Si Adesanya gagne, cherchez-le à affronter Costa ensuite. Mais si Romero gagne, il y a une possibilité très réelle que nous puissions voir l’UFC repousser Adesanya et Romero plus tard cette année. L’équipe de Romero aime déjà l’idée d’un match revanche, ayant la plus grande confiance en son combattant pour remporter le bracelet ce week-end.

Pensez-vous que Yoel Romero va bouleverser Israël Adesanya ce week-end à l’UFC 248?

