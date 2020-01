Le manager du combattant de l’UFC Mike Perry tente d’expliquer la controverse sur N-word

LAS VEGAS – L’agence sportive et les affaires de gestion sont souvent un jeu glamour, mais il vient avec ses défis.

Les athlètes professionnels se sont mis à l’eau chaude avec leurs paroles et leurs actions depuis, aussi longtemps qu’il y a eu de l’athlétisme professionnel. Cela n’a été amplifié qu’à l’ère des médias sociaux, en particulier dans une industrie aussi exubérante que le jeu de combat.

Et le rôle d’un manager est de guider son client sur la bonne voie.

Un tel exemple est apparu récemment lorsque le poids welter UFC franc-parler Mike Perry a attrapé la flak sur les médias sociaux en raison de son contact avec Twitter avec l’acteur afro-américain Michael Jai White.

Au cours de l’argument, Perry a utilisé une version d’argot du slur de N-mot, qui dans de nombreux cercles est considéré comme acceptable pour les Afro-Américains entre eux, mais pas pour les non-Noirs en tout cas.

Perry a défendu son utilisation du mot, affirmant que des tests ADN en ligne lui ont montré qu’il était noir à 2%. Mais il a été repoussé pour ses commentaires, notamment de la part de la paille UFC Angela Hill, une femme afro-américaine qui a noté qu’elle s’entendait avec Perry lors de leur rencontre précédente, mais a déclaré “ce n’est pas cool” en réponse à son utilisation du N- mot.

C’est là que la direction de Perry interviendrait pour nettoyer le gâchis. Comme l’agent Abe Kawa de First Round Management l’a expliqué à MMA Junkie pendant la semaine de combat de l’UFC 246, ses combattants gèrent leurs propres comptes de médias sociaux et son travail consiste à essayer de guider ses clients dans la bonne direction.

“Une chose que je ne peux pas faire, et on m’a souvent reproché par le passé, je ne gère pas leurs réseaux sociaux”, a déclaré Kawa. “Je ne peux pas dire aux gens quoi faire et ne pas faire; Je ne peux que leur donner des conseils. Je peux leur montrer: “Hé, c’est là que vous allez perdre quelque chose.” Dans ce cas, Mike, si nous prenions le temps d’écouter Mike, vous comprendriez d’où il venait. “

Kawa sait que Perry vient d’une éducation compliquée de la classe ouvrière, qui comprenait des éraflures avec la loi. Et bien qu’il n’utilise pas personnellement le langage utilisé par Perry, il comprend comment les expériences de vie de Perry ont influencé sa vision.

“Je ne dis pas que c’est la bonne chose à faire”, a déclaré Kawa. “Je ne veux donc pas me mettre là-bas et dire ce qu’il fait est la bonne chose à faire. Mais pour lui et la façon dont il a grandi et la façon dont il a commencé, c’est vrai. Donc, je comprends. Pour la personne qui n’est pas habituée à cela et pour la personne qui ne comprend pas, pour moi, je ne fais pas ça de la même façon. Je peux avoir dans le passé et ainsi de suite. Mais pour lui, pour ce qu’il pense être juste, il m’est difficile de changer cela en une seule fois.

«Il devrait aller en prison pour ça. Il faudrait que ce soit une loi qui dise que vous faites quelque chose de mal. C’est ainsi qu’il le voit. Il sent que tout le monde est fermé d’esprit, c’est lui qui essaie d’éduquer tout le monde. Et ça ne vient pas comme ça. Je comprends donc la douleur. “

Kawa pense également que si beaucoup se sont prononcés contre le choix des mots de Perry, il y en a autant qui savent d’où vient son combattant.

“Je pense que la stigmatisation de ce qu’il fait est probablement beaucoup plus soufflée dans les médias qu’en réalité pour les gens ordinaires”, a déclaré Kawa. «Si vous regardez les commentaires, une fois qu’une personne dit quelque chose, tout le monde y va. Mais alors vous avez l’autre côté de la médaille, où tout le monde dit: «Pourquoi vous embêtez avec lui? Il est venu d’où je venais. Je comprends, Mike. “Donc, il obtient une répartition de 50 à 50 personnes qui lui disent de ne pas le faire, puis les 50% restants disent:” Nous vous comprenons, c’est OK. “Alors Mike va être Mike; nous devons tous aimer Mike. »

Pour entendre Kawa sur Perry, regardez la vidéo ci-dessus. Et pour notre interview complète, regardez la vidéo ci-dessous.

