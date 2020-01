Le manager salue Conor McGregor comme «la plus grande chose dans les sports de combat»

Image via @thenotoriousmma sur Instagram

Audie Attar, le manager derrière l’ancien champion UFC à deux divisions Conor McGregor, pense que son client vedette est «la plus grande chose dans les sports de combat».

Attar a fait ce commentaire dans une récente interview avec MMA Fighting.

“Conor McGregor est la chose la plus importante dans les sports de combat”, a-t-il déclaré. “Période.”

McGregor est revenu à l’action le week-end dernier, éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes. Il s’agissait de sa première victoire depuis novembre 2016. Cela a également aidé à distraire certains des problèmes de l’Irlandais à l’extérieur de la cage.

Selon Attar, cependant, McGregor est toujours aussi populaire, malgré son effort sans victoire et ses problèmes juridiques.

En fait, Attar dit que le meilleur reste à venir.

“[Conor’s star power] est aussi fort qu’aujourd’hui, et il continuera de croître au fur et à mesure qu’il accomplit les tâches qu’il s’est fixé pour objectif professionnel et athlétique », a-t-il déclaré à propos de McGregor. “Je suis excité à ce sujet. Je pense que nous avons tant fait d’un point de vue professionnel jusqu’à ce jour. Il a tant fait sur le plan athlétique jusqu’à présent, mais le meilleur reste à venir.

“Je pense que nous revenons dans l’excitation de cette histoire et de ce voyage. Je suis juste super fier de lui et de son parcours. Le meilleur est à venir.”

Attar montre la foule qui se présente pour les conférences de presse de McGregor, les pesées et bien sûr, les combats comme preuve de sa popularité.

“Je pense que la chose à propos de Conor, c’est une figure polarisante”, a déclaré Attar. “Il y a des gens qui l’aiment et il y a des gens qui ne l’aiment pas. À la fin de la journée, je pense que ce dernier essaie toujours de le discréditer de toute façon. Les chiffres ne mentent pas. L’énergie ne ment pas.

“Donc, lorsque vous assistez à la foule de fans emballant et vendant une pesée ou que l’énergie vienne se battre la nuit ou aux rapports que vous lisez maintenant sur le succès de l’événement et le paiement à la séance, qui vous montre le pouvoir d’étoile de Conor McGregor. “

Pensez-vous que Conor McGregor est la plus grande star des sports de combat? Sinon, qui est-ce?

