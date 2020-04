Le manager voit Khabib combattre Georges St-Pierre devant Conor McGregor

Khabib Nurmagomedov et son équipe continuent de souligner que le champion des poids légers de l’UFC n’est pas intéressé par un match revanche avec Conor McGregor.

En fait, le manager Ali Abdelaziz pense qu’il y a plus de chances que Nurmagomedov affronte Georges St-Pierre avant de faire tourner les choses avec McGregor.

“Il est le” fils “de Khabib, il est mon” neveu “, et je pense que mon neveu doit s’asseoir un peu et laisser les grands garçons gérer les affaires – que (Justin) Gaethje combat Tony (Ferguson)”, a déclaré Abdelaziz à MMA Junkie. “Si vous dites que Khabib n ° 1, Gaethje et Tony sont n ° 2 et 3, (McGregor) n ° 4.

“Et n ° 4, il va probablement s’asseoir peut-être un an avant de décrocher un titre. Mais je peux voir Khabib combattre le «GSP» avant de combattre Conor. Je le fais vraiment vraiment. Je n’essaie pas de promouvoir un combat… et je sais que Georges a fait une interview et dit des choses. Mais voyons ce qui se passe. “

Mais Abdelaziz a réitéré que Nurmagomedov continuera d’affronter le prochain challenger en ligne, qui sera le vainqueur du combat pour le titre intérimaire léger entre Tony Ferguson et Justin Gaethje à l’UFC 249 le 9 mai.

Et la seule véritable façon dont il voit un match revanche McGregor se produire est si le père de Nurmagomedov décide que c’est la bonne chose à faire.

“Khabib sera toujours juste envers les prétendants”, a déclaré Abdelaziz. «Une chose que les combattants doivent respecter, et ils vont manquer: Khabib ne va jamais dépasser un concurrent n ° 1 pour un combat d’argent. Je te le promets. Si vous êtes le concurrent n ° 1, il va vous donner un coup de feu sur un combat d’argent. Mais écoutez, Conor a beaucoup de sens financièrement. C’est beaucoup plus d’argent. Comme combat, je pense que Khabib peut gagner 50 millions de dollars (contre McGregor).

“Je ne suis pas le patron. Ce n’est pas le patron. Son père est le patron, et tout ce que son père veut, c’est ce qui va se passer. Khabib n’a rien à dire. Je n’ai rien à dire. Son père a son mot à dire. Si son père se réveille le matin et dit: «Garçons, on se bat, on se bat Conor», on se bat Conor. »

