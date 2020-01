Le mannequin Suicide Girls Micol di Segni en lice pour le titre de l’AFL

Crédits: Instagram / @ edenvonhell; Suicide Girls

L’une des meilleures artistes martiales mixtes d’Italie devrait concourir pour la médaille d’or de la Ansgar Fighting League alors que Micol di Segni fermera les cornes avec Elizabeth Rodrigues le 14 mars en Espagne.

Di Segni (7-3 MMA 0-0 AFL), un ancien de la série Dana White Contender et un vétéran de la Brave Combat Federation and Cage Warriors, se battront pour la ceinture lors de l’événement co-principal de AFL Valkyries, un martial mixte féminin. événement artistique organisé par la promotion basée en Espagne.

Non seulement elle est l’une des femmes les plus prospères du MMA italien, mais elle est également un modèle pour le site Web Suicide Girls.

pic.twitter.com/fwXNXPBxqa

– Micol DiSegni (@micoldisegniMMA) 25 octobre 2017

La native de Rome affronte la portugaise vénézuélienne Elizabeth Rodrigues (4-2 MMA, 1-0 AFL) pour le titre vacant AFL en deux mois, après avoir échoué à obtenir un contrat UFC en échouant contre Mallory Martin, qui arrive à se battre maintenant sous la bannière Ultimate Fighting Championship.

Après plusieurs années de formation passées dans son pays d’origine, Micol di Segni a décidé de faire ses camps sous la direction de Greg Jackson et Mike Winkeljohn au célèbre gymnase JacksonWink MMA à Albuquerque, au Nouveau-Mexique.

Son adversaire est également un vétéran de la scène des arts martiaux mixtes en Europe, ayant combattu dans de nombreux pays et promotions dans tout le continent. Rodrigues entrera dans la cage de l’AFL avec une séquence de trois victoires consécutives.

AFL Valkyries aura lieu le 14 mars à Barcelone, en Espagne et ce sera une émission MMA entièrement féminine avec un certain nombre de titres en jeu. L’événement sera mis en vedette par la propre Brésilienne Emily Mota et par la combattante espagnole Vanesa Rico, une vétérane de Combate America, pour le titre vacant de poids atomique.

D’autres combats pour l’événement seront annoncés au cours des prochaines semaines et l’événement sera diffusé en direct sur FITE.tv.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.