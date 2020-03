Le marieur Mick Maynard avait des blagues bien nécessaires avant

Le matchmaker de l’UFC Mick Maynard a promis d’être TOUS à l’UFC sur ESPN + 28. Oui. Nous tous.

Même ceux d’entre nous qui ennuient l’enfer de tout le monde.

C’est vrai, Maynard prend place à l’intérieur de Ginasio Nilson Nelson pour l’événement UFC Brasilia à huis clos ce soir dans la capitale brésilienne, et il est pleinement conscient de ses responsabilités.

Avec aucun spectateur payant autorisé dans l’arène en raison de la crise actuelle des coronavirus, Maynard sait que l’atmosphère rauque généralement générée par les fans brésiliens passionnés sera inexistante lorsque les combattants entreront dans l’octogone.

Il y a des grillons dans la salle, donc vous pouvez littéralement… .. entendre des grillons

Mais n’ayez crainte, cher lecteur. Maynard s’est engagé à faire sa part et à contribuer à l’atmosphère pour que nous nous sentions tous chez nous.

Je vais assumer la responsabilité d’être «tous les fans» ce soir. Je vais diriger les chants woooooooo, crier pour le frapper dans les noix, le lever, siffler les filles de l’octogone et bien sûr chanter ooo vai morrer.

Nous n’avons aucune preuve photographique pour le prouver, mais nous supposons qu’il se fait peindre les lettres «JUST BLEED» sur sa poitrine pendant que nous tapons.

Obrigado, Mick. Promettez-nous simplement que vous n’entrerez pas dans une bagarre avec vous-même lors d’un des combats «plus lents».

