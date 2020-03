Le Marocain Ottman Azaitar continue de faire pression pour l’UFC Afrique

LAS VEGAS – Ottman Azaitar fait toujours campagne pour que l’UFC vienne au Maroc.

Né de parents marocains, le poids léger invaincu Azaitar (12-0 MMA, 1-0 UFC) a fait ses débuts en promotion électrique, en éliminant Teemu Packalen à l’UFC 242 en septembre à Abu Dhabi.

Il a rejoint son frère Abu Azaitar sur la liste, qui a également fait ses débuts à l’UFC en octobre 2018, battant Vitor Miranda par décision unanime.

Et avec leur popularité toujours croissante au Maroc, les frères Azaitar peuvent être le duo parfait pour amener l’octogone dans leur pays d’origine.

“Je vous ai laissé cette question, j’ai dit que le Maroc est heureux d’accueillir l’UFC et que tout est possible au Maroc”, a déclaré Azaitar samedi lors de la journée des médias Dominance MMA. «Mon frère et moi, nous représentons le Maroc à l’UFC, et nous aimerions que l’UFC vienne au Maroc. Nous n’avons jamais été en Afrique, nous avons beaucoup de combattants africains UFC dans l’UFC. Nous avons des champions comme Kamaru Usman, nous avons aussi d’autres champions à l’UFC, donc chaque fois que l’UFC veut venir au Maroc, nous avons tout. »

Avant de se rendre à l’UFC, Azaitar a titré un spectacle à Tanger, au Maroc, offrant un KO de 32 secondes au Brave CF 14, ce qui lui donne confiance que le Maroc est plus que capable d’accueillir un événement UFC.

“Nous avons des sites, nous avons des vols, nous avons des hôtels, nous avons n’importe quoi”, a déclaré Azaitar. “C’est sûr là-bas, tout ce dont l’UFC pourrait avoir besoin, c’est juste une question de gestion, l’UFC et ce qu’Ali en fait avec l’UFC mais à tout moment, bienvenue.”

Azaitar devrait reprendre le combat le 18 avril, lorsqu’il affrontera Khama Worthy à l’UFC 249 à Brooklyn. Malgré un taux de finition proche de cent pour cent, Azaitar ne voit pas de manière spécifique ce combat se déroule.

“Je suis heureux à tout moment de me battre”, a déclaré Azaitar. “Je prends tout adversaire au sérieux, je me prépare comme toujours, je ne donne jamais de pronostics … tant que je donne le meilleur de moi-même, ça ira le mieux, comment ça doit aller.”

