Le médecin qui a administré des intraveineuses à Paulo Costa a été suspendu de 2 ans par l’USADA

Le Dr Lucas Penchel a été condamné à une suspension de deux ans de l’USADA en raison d’une violation impliquant le poids moyen de l’UFC Paulo Costa et son frère Carlos.

En avril 2019, les frères Costa avaient été condamnés à une suspension de six mois en raison d’une perfusion intraveineuse qui leur avait été administrée par Penchel. Bien qu’ils soient des substances autorisées, mais la quantité donnée dépassait la limite autorisée.

L’Agence antidopage des États-Unis (USADA) a publié la déclaration suivante à ce sujet.

«En 2017, les perfusions et / ou injections IV de plus de 50 ml par période de 6 heures ont été interdites, à l’exception de celles légitimement reçues au cours d’admissions à l’hôpital, d’interventions chirurgicales ou d’investigations cliniques dans le cadre de l’UFC ADP. L’ADP UFC a depuis été modifié et interdit désormais les perfusions et / ou injections IV de plus de 100 ml par période de 12 heures, à l’exception de celles jugées médicalement justifiées et conformes aux normes de soins par un médecin agréé et administrées par un professionnel de la santé agréé. En appliquant les règles actuelles, les infusions de 2017 restent en violation de l’UFC ADP.

«Au cours de son enquête, l’USADA a appris que le Dr Penchel avait recommandé et prescrit les perfusions IV interdites en 2017. L’UFC ADP s’applique au personnel de soutien aux athlètes qui travaille directement avec, traite ou assiste tout athlète de l’UFC à titre professionnel ou lié au sport. Cela comprend, sans s’y limiter, agir en tant que gestionnaire, entraîneur, entraîneur, deuxième, homme de coin, agent ou personnel médical. »

Le PDG de l’USADA, Travis T. Tygart, a également commenté cette question impliquant Paulo Costa et son médecin.

“Dr. Penchel, comme tout le personnel d’encadrement des athlètes, a été chargé d’aider les athlètes à prendre des décisions sûres et éclairées, mais à la place, il a violé les règles antidopage et son serment de protéger au mieux la santé et la sécurité des athlètes », a déclaré Tygart.

Costa, qui a riposté pour la dernière fois à l’UFC 241, a été étroitement lié à un combat du Championnat des poids moyens de l’UFC contre Israël Adesanya une fois qu’il est en pleine forme et que la poussière s’est installée sur l’épidémie de coronavirus en cours.

