Le message émotionnel de Yoel Romero à l’UFC 248 et son combat pour le titre

En quelques heures, Yoel Romero aura sa deuxième chance d’être couronné champion du monde des poids moyens de l’UFC. Ce serait le troisième si dans son match revanche avec Robert Whittaker quand c’était le monarque de la division, le poids n’aurait pas échoué. Il a également échoué quand il allait se battre avec Luke Rockhold pour le titre provisoire.

Message émotionnel de Yoel Romero

Mais cette fois, il ne l’a pas fait, donc dans UFC 248 Il pourra devenir champion. Et sur le chemin de ce grand combat, qui peut être le plus important de sa carrière, “Le Soldat de Dieu” a envoyé un message émotionnel, en discutant avec ESPN:

«Muhammad (Ali) avait la meilleure défense de tout son poids. Les meilleurs mouvements en plein poids. Mais un homme plus petit, avec une boxe sale, l’a battu une fois. Tout est possible dans votre vie quand vous y croyez! Quand on y croit, tout est possible. Il a deux mains comme moi. Tout est possible. Allez Allez le prendre. Tout ce que vous voulez faire. “

Il ne fait aucun doute que Romero va avoir un combat vraiment compliqué. Mais aussi son adversaire, Israel Adesanya. Et si un ancien sport imprévisible est le MMA. Vous ne savez jamais ce qui se passera lorsque deux combattants entreront dans la cage. Et en quelques heures Romero pourrait être couronné monarque des 185 livres d’UFC.

Nous verrons si ce message émotionnel de Yoel Romero est le début, ou une partie, de la manière d’être le nouveau roi de la division.