Le mexicain Brandon Moreno veut se battre pour le titre ou “tuer” Deiveson Figueiredo

Connu comme “Le bébé assassin”, est invaincu lors de ses 4 derniers combats (l’un d’eux a déclaré nul, contre Askar Askarov), son plus récent triomphe a eu lieu le 14 mars 2020, par décision unanime devant le n ° 3 du classement officiel de la UFC dans la division Peso Mosca, le Brésilien Jussier Formiga; Il est actuellement à la cinquième place de ce classement, il n’y a donc pas beaucoup de rivaux possibles à affronter lors de son prochain combat.

Dans des déclarations après son combat à Brasilia, le Mexicain s’est dit prêt à se battre pour le titre ou, à défaut, à écraser le Brésilien. Deiveson Figueiredo: “Je veux éviter Joseph Benavidez autant que possible. Il est plus qu’un ami. J’aime son peuple, sa famille et tout ce qui l’entoure. Si je dois le combattre, eh bien je le ferai, mais j’adorerais que l’un d’eux ait déjà le titre. Parce que je ne voudrais pas me battre avec lui à cause de l’histoire que nous avons et de la relation étroite, c’est la dernière chose que je veux », a déclaré Moreno à propos de Benavidez.

En référence à Figueiredo, le jeune homme de seulement 26 ans a déclaré: “Mon plan est de me battre avec Figueiredo, je veux le” tuer “. Je n’ai pas aimé son attitude après le combat contre Benavidez, il n’a pas donné le poids, il s’est moqué puis il s’est pris en photo en train de manger de la pizza, il a trop parlé, ce n’est pas drôle, ça me dérange ». Ce qu’il a assuré, c’est qu’il prendra une pause pour soulager les vieilles blessures qu’il traîne et qu’il sera prêt, quel que soit son prochain combat.