“Le MMA est un mauvais exemple pour les jeunes, il n’attire que ceux qui aiment la barbarie”

Le légendaire Rickson Gracie Elle est tout à fait une personnalité dans le monde de Vale Tudo et MMA. Il a commencé à se battre à 21 ans, date à laquelle il a combattu contre Zulu (un plus grand combattant) et s’est retiré invaincu du MMA après son passage réussi au Japon.

C’est une surprise de savoir que Rickson n’aime pas le chemin que MMA a emprunté. Il n’aime pas la façon dont le sport s’est développé ou le type de public qu’il attire:

Rickson Gracie: “C’est ce que je pense. Je pense que le MMA s’est éloigné de ce que je pensais être son but, aller au gymnase pour m’entraîner. Il y a une philosophie derrière les arts martiaux qui doit aller de pair avec l’entraînement et la routine du combattant. De nos jours, le principe le plus important est qu’il n’y a pas de philosophie. C’est une question de formation. Vous devez vous entraîner pour pouvoir vous battre, donner des coups de pied et frapper. Chaque règle vous rapproche d’un sport extrême sans code. Il s’agit de l’individu. Personne ne se soucie plus du potentiel technique. Ils se soucient de l’explosivité, de la force, de la vitesse, de la capacité de résister à la punition et à la ténacité. »

“À mon avis, c’est quelque chose qui dégrade l’image des arts martiaux. Je pense que c’est quelque chose qui ne devrait pas être un exemple pour les enfants. Quel genre de père veut voir son fils en MMA? En même temps, Quel genre de parent n’aimerait pas voir son enfant pratiquer le Jiu-Jitsu de la manière qui devrait lui être enseignée? correctement, en ligne, organisé, apprendre à respecter, apprendre à tomber et se relever, apprendre à être gentil avec son adversaire.

Chaque parent veut voir son enfant apprendre à se défendre mais avec respect, avec la paix dans son cœur.

Cela dit, je n’ai aucun intérêt à ce que les arts martiaux soient mélangés, cette chose sans aucune sorte de doctrine ou de respect. Aujourd’hui, le MMA est devenu un cirque, extrême, violent et sensationnel, qui n’attire que ceux qui aiment la barbarie et le sang.“

«Je me suis battu pour enseigner cela à mes enfants et pouvoir dire avec fierté: ‘Mon frère, fais ceci ou cela parce que c’est mieux.’ Cependant, je n’ai plus rien à prouver. Ma philosophie est d’amener au Jiu-Jitsu ceux qui s’intéressent aux arts martiaux, à une philosophie transparente, et qui peuvent l’appliquer pour se défendre. Nous pouvons enseigner à vos enfants et ils deviendront de meilleures personnes dans la société, que vous soyez médecin ou combattant avec équilibre, force, dignité et respect. C’est ma motivation de vie.

Ce n’est pas gagner un, deux ou cinq millions de dollars à battre, juste pour faire partie d’un cirque, ce qui ne veut rien dire pour moi. C’est donc là que la situation se termine. »

«Je pense qu’aujourd’hui le MMA est une arène romaine, où les gens veulent voir la tête rouler, le sang couler et tout le monde applaudit. En fait, cela crée un environnement où les jeunes reçoivent un mauvais exemple, car ceux qui pensent qu’être champion signifie avoir de l’argent ont tout à fait tort. »

Tout le monde aime voir Mike Tyson, mais personne ne veut être comme Mike Tyson ou être son élève. Tout le monde aime regarder Frank Mir et Brock LesnarMais tout le monde voit les faiblesses de ces gars, tout en disant qu’ils sont incroyables. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit. Quand l’humilité fait défaut, il n’y a pas de respect pour les autres. »