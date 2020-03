Le MMA Road Show, n ° 261: Ken Shamrock, Andre Fili

L’épisode n ° 261 du podcast «Le MMA Road Show avec John Morgan» est désormais disponible en streaming et en téléchargement.

Le journaliste principal de MMA Junkie, John Morgan, anime l’émission tout en parcourant le monde pour couvrir le sport.

John Morgan et Cold Coffee discutent de la récente arrestation de Jon Jones, ainsi que des plans actuels pour l’UFC 249. Revisitez également les premiers jours du MMA avec le Temple de la renommée de l’UFC, Ken Shamrock, discutant de ses jours avec Pancrase, qui est antérieur à l’UFC. De plus, le poids plume de l’UFC, Andre Fili, discute de son prochain rôle au cinéma dans “Green Rush” et de son prochain changement de carrière.

Découvrez-le sur iTunes ou sur themmaroadshow.com. Vous pouvez également vous abonner via RSS.

https://audioboom.com/posts/7541464

.