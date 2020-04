Le monde MMA célèbre la sombre journée du poisson d’avril

Il n’y avait pas grand-chose à rire le jour du poisson d’avril de cette année.

Avec le monde saisi par la pandémie de coronavirus et le monde MMA prenant un coup encore plus direct le 1er avril, le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, mettant apparemment le dernier clou dans le cercueil lors de son cinquième (!) Match programmé avec Tony Ferguson, des farces ont été en quantité limitée.

Mais quelques combattants ont fait de leur mieux pour alléger l’ambiance, tandis que les autres ont simplement profité de l’occasion pour commenter la vie quotidienne absurde en 2020 jusqu’à présent.

Chase Hooper a censément coupé sa marque afro (si cela s’avère être réel, désolé Chase!).

Angela Hill se prépare à passer au poids mouche!

Carla Esparza dévoile tout pour ses fans … ou est-ce?

On dirait que l’UFC 249 aura un événement principal à succès après tout, selon l’entraîneur d’Henry Cejudo, Eric Albarracin.

Réactions:

J’ai essayé de jouer une blague #AprilFools sur ma femme à 12h05 avant la réalisation et le bombardement constant toute la journée et elle vient de me traiter d’idiot et a regardé son téléphone et a dit ‘oh c’est le 1er’ …

– TheOnceAndFutureKing (@BensonHenderson) 1 avril 2020

Et si Khabib coincé en Russie était un imbécile du début avril?

– Quarantine Day 19 (@Benaskren) 1 avril 2020

Terminé Deal !!!! Conor vs Ferg le 18 avril pour le titre intérimaire @ufc

– Quarantine Day 19 (@Benaskren) 1 avril 2020

«Poisson d’avril» est annulé en 2020. Cette année a été une blague!

– Derek Brunson (@DerekBrunson) 1 avril 2020

mais que se passe-t-il si # COVID19 n’était qu’une blague vraiment élaborée du poisson d’avril?

– T. Edwards (@tango_mma) 1 avril 2020