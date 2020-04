Le Nevada suspend tous les sports de combat jusqu’à nouvel ordre

Le dernier espoir de l’UFC d’organiser un événement au Nevada pour le moment est révolu, car la NASC a suspendu tous les sports de combat dans l’État. Le directeur exécutif du NSAC, Bob Bennett, a confirmé au MMA Weekly que l’État a suspendu tous les sports de combat sans armes jusqu’à nouvel ordre. Le décret met un verrou indéfini sur le MMA et la boxe après une suspension initiale a été levée le 14 mars en attendant une réunion de la commission.

La décision est, bien entendu, liée à la pandémie de COVID-19. Le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, avait émis une ordonnance de séjour à domicile le 22 mars, qui fermait les réunions publiques et les entreprises non essentielles. Cette ordonnance court jusqu’au 16 avril, bien qu’elle soit susceptible d’être prorogée face à l’extension par DOnald Trump des directives fédérales en matière de distanciation sociale jusqu’au 30 avril.

Bennett a déclaré qu’il n’y a pas de calendrier direct pour le moment où la suspension sera levée et que le NSAC suivra les directives de «la science concernant COVID-19».

La déclaration se lit comme suit:

«À partir de cette date (dimanche 5 avril), le NSAC n’aura aucun événement de combat sans armes jusqu’à nouvel ordre. Nous allons écouter et suivre la science concernant COVID-19 et aller de l’avant avec les événements en conséquence. La santé et la sécurité des combattants, de leurs camps, des fans et de notre personnel est la priorité numéro un. »