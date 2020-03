Le nouveau champion Mason Jones prêt pour de nouveaux défis

Le Gallois Mason Jones s’est frayé un chemin vers le titre des poids légers des Cage Warriors, puis a déclaré qu’il ne faisait que commencer sa course vers le sommet du sport.

Jones (9-0 MMA) a terminé Joe McColgan, d’Irlande du Nord, dans le co-événement principal de Cage Warriors 113 à Manchester vendredi soir, et après sa victoire par élimination directe au premier tour, il a bavardé dans les coulisses et a hardiment déclaré que le meilleur était encore à venir.

“Ce n’est qu’une étape importante pour moi”, a-t-il déclaré à Edith Labelle de Cage Warriors. «Je vais défendre mon titre en juin (puis) ​​peut-être me battre à nouveau, autant de fois que je le devrais jusqu’à ce que l’UFC arrive, puis je vais chercher à consolider ma place de champion poids léger de l’UFC. Donc ça va être mon voyage. Je suis heureux de tous ceux qui ont soutenu la maison et de tous ceux qui m’ont aidé à arriver ici, tous les gars de l’équipe Alpha Male qui ont aidé. Merci à tous, mais c’est une étape importante pour moi, comme je l’ai dit. De plus grandes choses à venir. Suivez cet espace. “

Jones a gravi les échelons des Cage Warriors pour devenir champion à 24 ans, et “The Dragon” a déclaré avec confiance qu’il était prêt à relever tous les défis qui lui seraient lancés chaque fois qu’il se réservait de combattre.

“Peu importe qui ils sont, ils tombent tous de la même manière”, a-t-il déclaré. “Mettez-les juste devant moi et je les casserai. C’est comme ça que ça se passe. Je vais mieux à chaque fois, alors trouvez quelqu’un de nouveau, dénichez-le et, s’il pense qu’il peut venir me chercher, mettez-le devant moi et je décapiterai quelqu’un de nouveau. “

La victoire de Jones à huis clos à la BEC Arena aurait présenté son talent de combattant à un nouveau public alors que les fans se rendaient à l’UFC Fight Pass pour regarder le seul événement MMA en direct du week-end. Jones a déclaré que sa performance n’était qu’un aperçu de ce qui allait arriver, car il a promis de fournir des performances plus conviviales pour les fans lors de ses prochains combats.

“Je cherche toujours à jouer”, a-t-il déclaré. «Je cherche toujours à mettre un combat de la performance de nuit. Mes combats sont toujours excitants et je viens toujours impressionner la foule ou impressionner le public à la maison. Mettez-moi devant qui vous voulez. Je vais prouver que je vais mieux. Je relève des défis. Trouvez-moi un nouveau et j’y reviendrai. “

