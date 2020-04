Le nouveau champion Mason Jones veut un vétéran de l’UFC pour la première défense du titre de Cage Warriors

Mason Jones, champion des poids légers nouvellement couronné Cage Warriors, sait que sa proximité avec le titre est devenue beaucoup plus intime depuis qu’il a mis la main sur la ceinture convoitée, mais il pense qu’une victoire sur un vétéran de l’UFC renforcerait ses chances de faire ses débuts dans l’Octogone.

Le Gallois invaincu et hautement vaincu a arrêté Joe McColgan, d’Irlande du Nord, lors du premier tour de son affrontement vacant au Cage Warriors 113 vendredi dernier à Manchester, mais il insiste sur le fait qu’il envisage déjà quelle sera sa prochaine étape.

“Je regarde toujours la prochaine étape”, a déclaré Jones au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«J’espère que je pourrai défendre en juin. Celui qui est contre est évidemment hors de mes mains. S’ils ont offert mon Paddy [Pimblett] Je signerais, mais évidemment j’aimerais un ex-gars de l’UFC, pour être honnête. »

Jones pense que sa situation est semblable à celle de la dernière personne qui détenait le titre, Jai Herbert. Après avoir vu Herbert signé à l’UFC à la suite d’une victoire sur un ancien combattant de l’UFC, Cain Carrizosa, il pense que ses meilleures chances de signer avec l’UFC résident en battant une personne qui a déjà combattu pour l’organisation.

“C’est la même situation Jai [Herbert] était quand je traversais. Vous pouvez combattre le prochain concurrent ou vous pouvez combattre un ex-gars de l’UFC – évidemment, vous allez choisir l’ex-gars de l’UFC parce que d’ici la fin de cette année, je veux être dans l’UFC. C’est mon plan de match, c’est mon objectif: être dans l’UFC. Que ce soit la fin de cette année, que ce soit l’année prochaine, cela ne veut pas dire que je ne vais pas me battre parce que je vais me battre autant de fois qu’ils peuvent me mettre sur une carte. Je me battrai en juin, je me battrai à nouveau en septembre et je me battrai avant la fin de l’année si je peux. ”

Il a également insisté sur le fait que se battre à Cardiff, au Pays de Galles en tant que champion, est quelque chose qu’il veut faire avant de passer à l’étape suivante.

«Je dois aussi regarder vers l’avenir, et j’adorerais combattre un vétérinaire et me faire signer. Ou j’adorerais combattre un vétéran ou un challenger à Cardiff et ensuite y aller … ou quoi qu’il arrive. C’est juste l’UFC qui est là [for me] maintenant. J’ai gagné la ceinture, je suis heureux de la défendre, mais je veux commencer à chercher autre chose », a-t-il déclaré.

Découvrez la dernière interview de Mason Jones sur Eurobash. Cela commence à 1:32:00.