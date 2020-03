Le nouveau défi: #StayHomeChallenge – MMA.uno, # 1 Dans l’actualité des arts martiaux mixtes espagnols (MMA).

Au fil du temps, certains défis sont devenus viraux grâce aux réseaux sociaux, tels que #BottleCapChallenge, qui était à la mode pour ces mêmes dates l’année dernière, eh bien, en raison de tout cela du COVID-19 et de la quarantaine, les amateurs d’arts martiaux ont publié des vidéos sur leurs réseaux sociaux acceptant le #StayHomeChallenge faire mieux que faire des “pirouettes” avec un rouleau de papier toilette.

Dans la vidéo on voit Ryuto “Dragon Boy” Sawada, un jeune homme de 24 ans qui a un dossier de 12-5 et qui concourt dans la catégorie 125 en ONE CHampionship. Et vous, vous joignez-vous à un vrai défi?