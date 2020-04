Le nouveau poids mouche de l’UFC, Manel Kape, détruit Cody Garbrandt: “Comment allez-vous sauver la division?”

Manel Kape, le nouveau poids mouche de l’UFC, a lancé l’offensive contre Cody Garbrandt, suggérant que l’ancien champion des poids coq ne peut pas sauver le poids mouche.

Kape, l’ancien champion des poids coq RIZIN, est la dernière recrue de la division des poids mouches UFC. Ancien champion de RIZIN, Kape sort d’une victoire pour le titre contre Kai Asakura. Les entremetteurs de l’UFC ont aimé ce qu’ils ont vu de lui sur le ring de RIZIN et ont décidé de le signer pour un contrat d’agent libre. Il devient immédiatement l’un des meilleurs prétendants au championnat UFC des poids mouches actuellement vacant.

Pour revenir à Garbrandt, l’ancien champion des poids coq de l’UFC a récemment annoncé qu’il passerait au poids mouche plus tard cette année, suggérant qu’il pourrait sauver la division. Kape a entendu ces commentaires de Garbrandt et il n’est pas d’accord avec eux. S’adressant à AsianMMA.com, Kape a saccagé Garbrandt pour avoir suggéré qu’il économiserait 125 livres.

“Il dit qu’il veut venir dans la division des poids mouches, qu’il sauvera la division”, a déclaré Kape.

“Je me sens comme” qu’est-ce que c’est que cette merde? “Si vous ne pouvez même pas sauver votre ceinture, comment allez-vous sauver une division?”

Kape a déclaré que s’il obtenait le combat contre Garbrandt, il ne serait pas intimidé en combattant un adversaire de renom.

“C’est le même sentiment que lorsque j’ai combattu avec Kyoji Horiguchi, lorsque j’ai combattu avec Kai Asakura, lorsque j’ai combattu avec Takeya Mizugaki à RIZIN”, a expliqué Kape.

«Un combat est un combat. Mes sentiments sont les mêmes. Peu importe qui vous êtes, le sentiment est le même. Je veux chasser et je veux gagner. »

Kape a 15-4 ans et vient du Portugal. Il n’a que 26 ans et a un bel avenir devant lui dans l’Octogone. Avec seulement quelques victoires dans l’Octogone, Kape pourrait immédiatement sauter dans la course au titre dans une division peu profonde.

Aimeriez-vous voir Manel Kape combattre Cody Garbrandt?