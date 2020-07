Le nouveau rival de Paul Felder

Après six victoires consécutives, qui l’ont mené à la huitième place dans la catégorie des poids légers de l’UFC, Diego Ferreira a hâte de revenir dans l’octogone le plus tôt possible. En ce sens, le Brésilien a deux rivaux en tête: Paul Felder ou Drew Dober pour disputer leur prochain combat.

Sans combat depuis janvier de cette année, quand il a vaincu Anthony Pettis, Ferreira devait affronter Dober, lors d’un événement qui devait initialement avoir lieu le 2 mai, mais qui a finalement été annulé en raison de la pandémie de coronavirus.

Depuis lors, Ferreira a été ouvert à mettre en évidence le duel contre son adversaire d’origine, mais dans une interview avec le site Web «MMA Junkie» Il a admis qu’il aimerait mesurer la force contre Paul Felder, qui se classe septième dans le classement des poids légers.

« Je suis intéressé à me battre. Je n’aime pas passer beaucoup de temps sans me battre. D’abord, je voulais vraiment combattre Paul Felder ou Al Iaquinta. Ce n’est pas parce que vous voulez monter dans le classement. Je pense que cela a plus de sens dans le combat. Mais si Dober veut se battre, je suis à l’intérieur «

« Je voudrais combattre Paul Felder, je pense qu’il essaie de m’éviter. Vous essayez de le faire comme si vous ne me connaissiez pas, mais vous me connaissez. Je ne vous manque aucun respect. Je veux juste le combattre et obtenir la place que je mérite, et je veux voir jusqu’où je peux aller. Je pense que c’est le combat qui a du sens pour moi. Mais si cela ne se produit pas, je suis prêt à combattre n’importe qui. Paul Felder ou Drew Dober. Peu importe quand, je veux juste me battre le plus tôt possible. »

Après avoir commencé sa carrière à l’UFC avec deux victoires et deux défaites, Diego Ferreira a réalisé une séquence de six victoires et a été classé dans le top 10 de la catégorie..

Pour sa part, Drew Dober, vient de six résultats positifs lors de ses sept dernières confrontations. En même temps, Paul Felder vient d’un revers subi contre Dan Hooker, en février de cette année, à l’UFC Nouvelle-Zélande.

L’athlète expérimenté, qui a flirté avec la retraite, a récemment révélé qu’il ne retournera dans l’octogone que si un match passionnant lui est proposé, selon lui, indiquant qu’il veut un adversaire de bonne réputation.