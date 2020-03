Le NSAC annule une réunion qui devait discuter d’une éclosion de coronavirus

La commission sportive du Nevada ne se réunira pas mercredi.

Dans un communiqué de presse de lundi, le secrétaire aux enregistrements du NAC, Frankie Mason, a annoncé que la réunion de Las Vegas avait été annulée en raison de problèmes de sécurité liés aux coronavirus. Le message se lit comme suit:

«Veuillez noter qu’en raison de l’inquiétude et de la prise en compte continues de la santé et de la sécurité du public concernant le virus COVID-19, la réunion mensuelle régulière de la Commission sportive du Nevada est prévue le mercredi 25 mars 2020 à 9h00. a été annulé. La Commission déterminera à une date ultérieure la prochaine réunion régulière. »

L’un des principaux points d’intérêt initialement prévu pour la réunion de mercredi était une décision potentielle sur l’avenir immédiat des sports de combat au Nevada. Le NAC a convoqué une réunion d’urgence le 14 mars, au cours de laquelle il a suspendu tous les événements de sports de combat qui se déroulaient dans sa juridiction jusqu’au 25 mars.

«Compte tenu de la santé et de la sécurité du public concernant le virus COVID-19, audience tenue conformément aux normes NRS 467.080, NRS 467. 105 et / ou NAC 467.167, sur le refus, la révocation, le conditionnement ou la modification de toutes les licences et / ou des permis pour des programmes de combat non armé dans le Nevada qui doivent avoir lieu du 25 mars 2020 à une date à déterminer par la Commission », indique l’article. “La discussion peut inclure des recommandations à la Commission du directeur exécutif pour une réponse appropriée au virus COVID-19, qui respecte le mandat principal de la Commission de protéger la santé et la sécurité du public, pour une action éventuelle.”

La semaine dernière, le gouverneur du Nevada, Steve Sisolak, a ordonné la fermeture d’entreprises non essentielles, y compris une décision extraordinaire de fermer les casinos de Las Vegas pendant 30 jours, afin de lutter contre la propagation de COVID-19.

L’annulation de la réunion signifie que l’arrêt des sports de combat dans l’État reste en vigueur.

