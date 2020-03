Le NSAC révoque les licences de combat jusqu’au 25 mars en raison d’un coronavirus, le calendrier de l’UFC reste inchangé

En réponse à l’épidémie de coronavirus en cours, la Commission sportive d’État du Nevada (NSAC) a voté pour révoquer toutes les licences de sports de combat jusqu’au 25 mars.

Selon Ariel Helwani d’ESPN, qui a publié le message suivant via Twitter après la réunion du NSAC plus tôt cet après-midi:

Le NSAC vient de voter en faveur de la révocation de toutes les licences de sports de combat jusqu’au 25 mars. Actuellement, cela n’affecte pas l’UFC car leur prochain événement à Vegas aura lieu le 3/28. La prochaine audience aura lieu le 3/25. Rien d’autre n’a été voté.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 14 mars 2020

Le directeur exécutif du NSAC, Bob Bennett, a publié la déclaration suivante à ESPN:

«J’ai été en contact permanent avec une litanie de médecins et de professionnels de la santé et je connais intimement la plupart des événements sportifs professionnels et amateurs suspendus à ce stade pour une période indéterminée. Je continuerai de recueillir des informations et de parler avec divers experts médicaux et je serai prêt à fournir ces informations au président et aux commissaires le 25 mars. »

Plus tôt cette semaine, l’UFC a annoncé qu’elle ne fermerait pas ses portes comme les autres grandes organisations sportives NBA, MLB, NHL et MLS. Au lieu de cela, la première promotion MMA a décidé d’aller de l’avant avec ses événements programmés, en commençant par la carte UFC Fight Night 170 d’aujourd’hui à Brasilia, au Brésil, qui est hébergée à huis clos (résultats complets ICI).

En outre, l’UFC a été contraint de changer de lieu pour quelques événements à venir en raison du virus répandu. L’un étant UFC sur ESPN 8 le 28 mars, qui se déplace de Columbus à Las Vegas, et l’autre étant UFC Fight Night 172 le 11 avril, qui se déplace de Portland à Las Vegas.

Heureusement, les deux événements devraient avoir lieu au-delà du 25 mars, de sorte que l’UFC pourra toujours héberger chaque carte de combat depuis son centre Apex ultramoderne à Las Vegas. Le NSAC devrait se réunir à nouveau le 25 mars afin que les choses puissent changer après ce point.

L’UFC 249, qui doit avoir lieu le 18 avril à Brooklyn, New York, est également candidat à être transféré au Apex Center de Las Vegas. Cet événement devrait comporter un affrontement très attendu entre le champion invaincu des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, et le concurrent stries Tony Ferguson.

Restez avec Mania pour les mises à jour continues.