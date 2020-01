Le NSAC suspend Sean O’Malley neuf mois, autorisé pour l’UFC 248

Mercredi, la Nevada State Athletic Commission a ouvert la voie au poids coq de l’UFC Sean O’Malley pour se battre à l’UFC 248 après une suspension de neuf mois qui expire juste avant l’événement à la carte.

La commission a voté à l’unanimité pour approuver la suspension, qui est rétroactive au 25 mai 2019 et se termine le 25 février, à un peu plus d’une semaine de la lutte d’O’Malley contre Jose Quinonez lors de l’événement à la carte du 7 mars. O’Malley est également condamné à payer 872,16 $ en honoraires d’avocat et doit payer pour des tests de dépistage aléatoires jusqu’au 6 mars.

En septembre 2018, O’Malley a été signalé par l’Agence américaine antidopage (USADA) pour l’ostarine, un modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes (SARM) qui est apparu dans plusieurs cas de suppléments contaminés. Il a nié avoir sciemment pris toute substance améliorant les performances.

En avril dernier, O’Malley faisait partie des quatre combattants de l’UFC à accepter des suspensions de six mois pour des tests de dépistage de drogues liés à de mauvais suppléments. Il a également été suspendu six mois par le NSAC.

L’USADA a continué de tester O’Malley à la fin de 2018 et 2019, selon son manager Daniel Rubenstein, et les résultats des tests semblaient montrer le même «pouls» des métabolites à long terme montré dans d’autres cas de l’UFC comme le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones (bien que Jones a été testé positif pour un métabolite différent, M3, du turinabol oral).

Après le résultat initial positif de septembre 2018, des métabolites de l’ostarine ont été trouvés dans le système d’O’Malley à six reprises, dont deux échantillons initialement négatifs qui ont été retestés, a déclaré Rubenstein. L’USADA a refusé de sanctionner à nouveau le combattant, jugeant que les métabolites étaient résiduels de ses tests positifs précédents.

En mai dernier, O’Malley a de nouveau montré des niveaux élevés de métabolites ostariniques dans son système. En conséquence, le NSAC a choisi de ne pas l’autoriser pour un combat contre le Chito Vera à l’UFC 239 parce qu’il n’y avait pas assez de temps pour vérifier la conclusion de l’USADA que les tests positifs étaient résiduels, a déclaré Rubenstein.

Le responsable a déclaré que O’Malley avait testé jusqu’à 88 picogrammes de métabolites de l’ostarine dans certains tests et était également complètement négatif dans d’autres. Il a déclaré que l’USADA n’était pas en mesure de trouver une corrélation entre la condition physique d’O’Malley – via la perte de poids et l’hydratation, par exemple – et les tests où il était positif.

Lors d’une audience tenue aujourd’hui à Las Vegas, le NSAC a déclaré que O’Malley était soumis à un à trois tests de dépistage au hasard par mois jusqu’en mars. Tant qu’il ne dépassera pas 100 picogrammes, le nouveau seuil de l’USADA pour les métabolites de l’ostarine, dans aucun de ses tests, il ne sera pas soumis à de nouvelles sanctions. Il est également tenu de payer et de fournir des tests de dépistage de drogue propres 30, 15 et trois jours avant son combat contre l’UFC 248, ainsi que de demander une nouvelle licence.

Dans une déclaration préparée, Rubenstein a remercié l’UFC et l’USADA d’avoir effacé le nom d’O’Malley.

“Sean apprécie la diligence raisonnable du NSAC et de l’USADA pour travailler à faire effacer son nom pour le combat de l’UFC 248 du 7 mars à Las Vegas, NV”, écrit-il. “Il a hâte de faire son retour à l’UFC sur une énorme carte de combat dans la capitale mondiale du combat et de montrer à ses fans à quel point il s’est amélioré au cours des deux dernières années loin des combats.”