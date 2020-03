Le partenaire d’entraînement de Dominick Reyes déclare qu’une revanche immédiate avec Jon Jones est peu probable

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Il semble que Jon Jones contre Dominick Reyes 2 ne se produira pas ensuite, selon le poids lourd léger de l’UFC, Sam Alvey, partenaire d’entraînement de Reyes.

Jones et Reyes se sont battus dans le main event de l’UFC 247 où c’est «Bones» qui a remporté une décision très serrée. Pourtant, pour de nombreux combattants et fans, ils pensaient que Reyes en faisait assez et aurait dû recevoir la ceinture.

Depuis le combat, beaucoup se sont demandé quelle serait la prochaine étape pour Jones. Le match revanche avec Reyes était quelque chose de sensé. Mais, après que Jan Blachowicz a éliminé Corey Anderson, le Polonais a appelé pour son tir.

Pour Alvey, dit-il après avoir continué à s’entraîner avec Reyes et lui avoir parlé, tous les signes indiquent que Jones affrontera Blachowicz ensuite.

“Je ne pense pas qu’il obtienne le match revanche. Jon veut Blachowicz. Je pense que nous verrons Blachowicz gagner Jones et nous verrons Reyes combattre Corey Anderson. Anderson ne veut pas combattre Dom, mais il n’a pas le choix », a déclaré Alvey à BJPENN.com. «Si et quand il bat Corey, Dom recevra le match revanche. Bien que je pense que Dom a gagné le combat et mérite une revanche immédiate, tous les signes indiquent que cela ne se produit pas, malheureusement. »

Actuellement, il n’est pas question de savoir qui Jon Jones défendra son titre de poids lourd léger ensuite. Mais, avoir Reyes combattre Anderson et Bones combattre Blachowicz est certainement logique.

Quoi qu’il en soit, Alvey dit que Reyes est toujours dans la salle de gym et continue de s’améliorer. Pour lui, il dit que pouvoir s’entraîner avec lui quotidiennement ajoute de la confiance à son jeu.

«C’est inspirant. Je sais à quel point je peux faire contre lui et je peux concourir et battre les meilleurs du monde. Je dois faire ce que je sais que je peux faire », a-t-il conclu.

Pensez-vous que l’UFC devrait réserver Jon Jones contre Dominick Reyes 2 ensuite? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 18/03/2020.