Le passage de Jon Jones aux poids lourds ne m’arrêterait pas

Israel Adesanya est confiant de voir Jon Jones au bout du fil, peu importe la catégorie de poids.

Dans une récente interview avec BT Sport, le champion des poids lourds légers de l’UFC Jones (25-1 MMA, 19-1 UFC) a déclaré qu’il ne se voyait pas combattre le champion des poids moyens de l’UFC Adesanya (18-0 MMA, 7-0 UFC) à l’avenir. car il sera probablement passé au poids lourd à ce moment-là.

Mais Adesanya dit qu’il ne se soucie pas de la classe de poids.

“J’ai vu quelque chose sur Instagram qu’au moment où il ira aux poids lourds, le combat sera – qui donne un (explétif) sur le poids?”, A déclaré Adesanya à “Submission Radio”. “Je n’ai jamais donné un (explétif) sur le poids. Depuis quand? Ça n’a jamais été un problème pour moi. J’ai été un poids lourd en boxe, en kickboxing. Je le referai en MMA. Donc, ça n’a jamais été un problème pour moi. Il peut essayer de courir vers les poids lourds, mais je vais le poursuivre. Je le traquerai si je le dois. “

Adesanya devrait faire sa première défense de titre contre Yoel Romero dans le principal événement de l’UFC 248 du mois prochain et a réitéré son intention de défendre son titre à quelques reprises avant d’envisager une remontée.

Donc, même s’il sait qu’il est hautement improbable que Jones soit physiquement capable de passer à un poids moyen, il est prêt à monter – une fois qu’il aura pris en charge les affaires à 185 livres.

“Ouais, laissez-le aller aux poids lourds”, a déclaré Adesanya. “En ce moment, je travaille au poids moyen. S’il veut venir, il peut sauter la ligne s’il revient au poids moyen. Je l’ai déjà dit. Mais je suis sûr qu’il ne peut pas faire ça parce que son cadre ne le laissera pas. Alors, laissez-moi faire mon travail, fermez le (explétif), et je viendrai vous voir quand il sera temps. “

Jones, d’autre part, revient à l’action le 8 février, quand il affronte Dominick Reyes invaincu dans la tête d’affiche de l’UFC 247.

Malgré les deux gars déjà programmés pour défendre leurs titres, ils sont constamment interrogés l’un sur l’autre.

«Je sais que quand je me bats, il essaie de parler (explétif) de moi quand je me bats pour essayer de détourner l’attention de mon combat sur lui, ou pour essayer comme, tu sais, faire de lui pour quelle que soit la raison », a déclaré Adesanya. “Mais c’est mon émission. Ouais, mais je m’en fiche vraiment. Si Dom gagne, bon Dom, heureux pour lui – et je pense qu’il a aussi un gros problème avec Dominick Reyes. Mais si Dom gagne, peu importe, je viens toujours pour ce cul. “

