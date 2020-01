Le père de Maycee Barber se demande si le combat contre l’UFC 246 était en réalité une perte

Image: @Mayceebarber sur Instagram

Maycee Barber a subi sa première défaite samedi dernier, sous la carte de l’UFC 246, abandonnant une décision à Roxanne Modafferi tout en subissant une déchirure complète de son LCA dans le processus.

Bien que la blessure soit malheureuse, le père de Barber, Bucky Barber, croit que sa fille a montré beaucoup de cœur dans le combat et, en raison de son grain et de sa ténacité – ainsi que de la blessure au début du combat – se demande si le combat de samedi soir devrait être envisagé une perte.

“Le travail était terminé, le niveau de compétence à son apogée était sa seule façon de vaincre si la malchance l’embrassait sur la joue”, a posté Bucky Barber via Instagram. «Dix secondes plus tard, une déchirure complète du LCA a transformé le probable en improbable. Même si elle a eu ses moments et a montré plus de cœur que la plupart des témoins, la nuit s’est terminée par une perte. Mais était-ce une perte?

“Elle n’a pas été battue par un meilleur ensemble de compétences”, a ajouté Barber. «Elle a été battue par une étape et une tournure malheureuses des événements. C’est hors de son contrôle. La victoire que nous en retirons est que nous savons maintenant que nous avons le plus haut niveau de cœur pour correspondre au plus haut niveau de compétence du jeu. J’ai vu comment les athlètes réagissent lorsque cette blessure survient. Très, très peu restent debout, sans parler de combattre un MMA pendant 15 minutes et survivent encore. C’est fou. “

Barber a clairement montré beaucoup de cœur dans la lutte, mais Modafferi a livré l’une des plus belles performances de sa carrière samedi soir. L’outsider accablant livré avec une ronde d’ouverture dominante. Au début de la seconde, Modafferi a décroché un jab qui a fait tomber Barber, c’est à ce moment-là que la blessure est apparue.

Le père de Barber pense que la blessure s’est produite dans les 10 premières secondes du combat, ce qui aura sa fille sur la touche pendant environ neuf mois.

Il est certainement compréhensible qu’un père accorde un soutien indéfectible à sa fille. C’est ce qu’un parent est censé faire. Cependant, il semble que pas assez de crédit soit accordé à Modafferi pour sa grande performance contre Barber.

Modafferi a récemment parlé à BJPENN.com de sa victoire et a dit qu’elle battait Barber avant que la blessure au genou ne se produise et, bien que malheureux pour l’adversaire de “The Happy Warrior”, le combat allait dans le sens de Modafferi.

Indépendamment de l’intention en ce qui concerne la publication Instagram, Barber dit que sa fille sera de retour et meilleure que jamais.

“Elle sera de retour plus forte et plus dominante que jamais et nous ne pouvons pas être plus fiers en tant qu’équipe”, a déclaré Barber à propos de sa fille. «L’avenir est réel, ne vous confondez pas avec une seule étape. La pire des chances nous sourit à tous! Tout ce que nous pouvons faire, c’est sourire. Elle vous verra tous très bientôt. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. L’avenir, version 2.0 à craindre. »

Pensez-vous que Roxanne Modafferi mérite plus de crédit pour sa victoire sur Maycee Barber à l’UFC 246?

