Le père de Tyson Fury donne une prédiction pour l’éventuel combat d’Anthony Joshua

Image: Tyson Fury sur Instagram

Combattant nu et père de la star de la boxe Tyson Fury, John Fury est une influence majeure dans la carrière de boxeur de ses fils. Le prochain sur la liste des succès de la famille Fury est Anthony Joshua, qui, selon John Fury, sera «en larmes» s’il entre sur le ring pour combattre son fils.

Le 22 février au MGM Garden Arena de Las Vegas, «The Gyspy King» a affronté Deontay Wilder dans leur match revanche très attendu. Tyson Fury n’a pas tardé à faire pression sur «The Bronze Bomber». Wilder est tombé deux fois dans le combat avant que Fury ne le coince au septième round et que l’arbitre ait interrompu l’action. Contrairement à leur premier combat qui s’est terminé par un match nul, Tyson Fury a remporté la victoire par TKO et a remporté les titres WBC, Ring et Lineal des poids lourds.

Maintenant, avec une autre déclaration de victoire à son actif, Fury a le choix entre plusieurs options de combat. Il pourrait finir par combattre Wilder dans un combat de trilogie ou affronter son compatriote champion britannique des poids lourds, Anthony Joshua, dans une épreuve de force épique.

John Fury a initialement repoussé l’idée d’un combat contre Anthony Joshua, encourageant son fils à démissionner pendant qu’il était en avance:

“Je veux que mon fils prenne sa retraite maintenant”, a-t-il déclaré à l’émission britannique Good Morning Britain, John Fury. “C’est seulement mon opinion. Il en a fait assez, il n’a plus rien à prouver. Il a prouvé qu’il est un digne champion de ce pays. »

Maintenant, Fury Senior semble avoir changé d’avis et a prédit le résultat d’une collision de poids lourds avec Joshua:

“Vous savez, les extraterrestres ont des années-lumière d’avance sur nous en matière de cerveau, c’est comme ça que mon fils est devant Joshua [terms of] aptitude.

“Il [Joshua] ne peut pas le faire! Il a les pieds lents, il a quelques mains rapides, il va 1,2, crochet gauche, le menton coincé en l’air. Vous l’avez vu, il est sorti de son a ** quand il est mis un peu de pression. Tyson fera plus que le mettre sous pression!

“Il pleurera après quatre rounds, des larmes couleront de ses yeux comme des pois gras.”

John Fury continue de reconstituer Anothy Joshua se faisant assommer par son fils et résume avec:

«A l’étage, fin de. Rendez-moi ces ceintures que vous avez volé, clochard. C’est ça.”

Il pense également que le double champion poids lourd unifié a trop peur de combattre son fils invaincu:

“Je ne pense pas qu’il le fera [fight Fury] parce qu’il a trop peur. Il prendra sa retraite avant d’affronter Tyson Fury. Le Gypsy King le retirera sans même le combattre, et je l’ai dit en premier. “

Découvrez la prédiction de combat passionnée de John Fury ci-dessous:

Puisque John Fury a absolument cloué la prédiction pour #FuryWilder, il vaut probablement la peine de revenir sur sa prédiction pour Fury v AJ. pic.twitter.com/HmsdgN3bd2

– Joshua (@ JoshBew95) 23 février 2020