Le PFL annonce le retour des six champions pour la saison 2020

Les six champions qui ont participé au PFL en 2019 reviendront défendre leur couronne en 2020.

La promotion a annoncé la nouvelle lundi avant la prochaine saison, qui devrait être lancée au printemps. Les épreuves se dérouleront jusqu’à la finale fin décembre.

Les six combattants – Kayla Harrison, Lance Palmer, Natan Schulte, Ray Cooper III, Emiliano Sordi et Ali Asaev – ont chacun remporté un million de dollars en prix après avoir remporté leur catégorie de poids respective il y a une saison. Palmer et Schulte ont été deux fois champions après avoir déjà remporté en 2018 également.

“Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau nos six champions, des combattants d’élite MMA qui ont adopté le format de saison du PFL et la transparence qu’il apporte au sport”, a déclaré le PDG du PFL, Peter Murray, dans un communiqué. «Ils ont réussi leur chemin à travers une saison régulière, se sont battus deux fois lors des éliminatoires d’une nuit et de la finale du championnat la veille du Nouvel An, un voyage difficile mais gratifiant vers le summum du MMA.

“Mais pour répéter en 2020, ils devront gagner à nouveau en combattant une liste actualisée et élevée de talents de niveau supérieur. Les combattants du monde entier se disputent des places au PFL, et nous sommes impatients de dévoiler de nouveaux challengers sur la route du PFL 2020. »

Alors que le PFL a vu les anciens champions revenir de la saison inaugurale en 2018, la promotion a travaillé pour rafraîchir la liste avec de nouveaux talents chaque année.

L’un des plus gros ajouts cette année est l’ancien champion des Bellators, Rory MacDonald, qui a signé un accord avec le PFL après son entrée en agence libre. MacDonald participera à la division des poids mi-moyens, où Cooper est actuellement le champion après avoir remporté le tournoi 2019.

L’ancien vétéran de la série Dana White Contender, Brendan Loughnane, rejoint également le peloton du PFL dans la division poids plume, où il cherchera à empêcher Palmer de remporter un troisième titre de la saison consécutive.

Dans l’ensemble, le PFL a promis au moins un chiffre d’affaires de 50% dans la liste d’ici 2020, mais les six champions de l’année dernière reviendront tous pour tenter de remporter un autre prix d’un million de dollars.