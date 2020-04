Le PFL annule la saison 2020 sur COVID-19

La saison 2020 de PFL a été annulé.

En raison de la propagation croissante du coronavirus aux États-Unis, l’organisation a annoncé hier via ses réseaux sociaux que la saison régulière, qui devait commencer en mai, a été reportée à 2021.

«À la lumière de la pandémie de COVID-19, la Professional Fighters League a reporté sa saison 2020 au printemps 2021. Le PFL est une ligue mondiale de MMA avec des athlètes de plus de 25 pays, et notre décision est guidée par la santé et la sécurité de nos combattants, partisans, partenaires et personnel. La mission de PFL est d’évoluer et de développer le sport du MMA, et nous sommes impatients de réarmer notre format sportif unique avec une saison régulière, des matches de barrage et des événements de championnat sur la plate-forme ESPN l’année prochaine. Le PFL a toujours été concentré sur la fourniture du meilleur produit pour la télévision et nous continuerons à offrir l’expérience de combat la plus innovante à l’avenir. Les fans peuvent également anticiper le PFL en augmentant la qualité de sa distribution avec des signatures de combattants de calibre de championnat tels que Rory MacDonald. Pour le reste de 2020, le PFL soutiendra ses combattants avec un paiement mensuel pour aider à soulager certains moments difficiles. De plus, pour les amateurs de sport, le PFL offrira une nouvelle programmation originale via ESPN et nos plateformes PFL. »

Avec 823 000 cas confirmés et 45 065 décès, les États-Unis sont le pays le plus touché par la propagation du virus.