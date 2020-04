Le PFL coupe plusieurs combattants après la suspension de la saison 2020

La Ligue des combattants professionnels a décidé de verser aux athlètes une allocation mensuelle pour le reste de 2020 après avoir suspendu toute la saison au milieu de la pandémie de coronavirus. Mais tous les combattants n’ont pas réussi.

Plusieurs personnes connaissant les activités de la promotion ont déclaré à MMA Fighting que le président du PFL, Ray Sefo, avait envoyé deux courriels différents aux athlètes de la liste. Un groupe a été informé que «PFL a mis en place un programme pour payer chaque combattant» en tant que «bonus» qui «n’aura pas besoin d’être remboursé ou déduit de tout salaire futur».

Un groupe distinct a cependant reçu un message différent. Sefo a écrit que la décision de «reprogrammer» la saison entière a été «prise avec ESPN», et ces combattants ont vu leur contrat «résilié», les laissant «officiellement libérés pour concourir ailleurs avec effet immédiat».

Le PDG du PFL, Peter Murray, a déclaré mardi à Fansided que la promotion maintenait “la majorité significative, plus des deux tiers” des combattants sur la liste. Un porte-parole du PFL a refusé de répondre aux questions sur les réductions des chasseurs, qui ont été signalées pour la première fois par MMA Brasil.

Selon un combattant qui a parlé à MMA Fighting, le PFL n’a pas encore informé les athlètes combien d’argent ils seront payés mensuellement. Un autre a déclaré que la promotion paiera 1 000 $ par mois.

MMA Fighting a obtenu des courriels envoyés aux athlètes qui ont été retenus et libérés. Vous pouvez les lire ci-dessous.

Nous espérons que vous et votre famille restez en sécurité et en bonne santé et vous souhaitons bonne chance.

Par conséquent, nous fournissons cet avis conformément à la section 17.3 et / ou 17.4 de votre accord exclusif de combat promotionnel avec le PFL que votre accord est résilié et que vous êtes officiellement libéré pour concourir ailleurs avec effet immédiat.

Cette décision, prise en collaboration avec ESPN, est basée sur de nombreux facteurs, notamment la protection de la santé des combattants, des fans, des partenaires et du personnel de l’événement et la préservation de l’intégrité du format PFL pour toute la saison sportive.

Comme toutes les ligues sportives majeures, la Professional Fighters League a suivi de près l’impact sans précédent de la pandémie de COVID-19 et a été en communication régulière avec les autorités sanitaires du gouvernement, les commissions sportives, les partenaires commerciaux, la communauté des combattants et les principaux dirigeants sportifs pour évaluer tous les scénarios raisonnables pour mener à bien la saison PFL 2020.

[Email sent to released fighters]

[Email sent to athletes who will remain on the roster]

Cette note est pour vous mettre à jour sur l’état de la saison PFL 2020.

PFL a travaillé avec notre partenaire média ESPN pour reprogrammer la prochaine saison 2020 pour le printemps 2021, comme indiqué dans le communiqué de presse ci-joint.

Après un examen attentif, il est clair que la seule option pour terminer en toute sécurité une saison complète est de reprogrammer la saison PFL pour l’année prochaine. Cette décision, prise en collaboration avec ESPN, est basée sur de nombreux facteurs, notamment la protection de la santé des combattants, des fans, des partenaires et du personnel de l’événement et la préservation de l’intégrité du format PFL pour toute la saison sportive.

Nous fournissons donc cet avis de force majeure dans le cadre de votre accord exclusif de lutte promotionnelle avec le PFL pour reporter la prochaine saison complète qui doit être reportée au printemps 2021.

Pour aider à soutenir nos combattants en ces temps extraordinaires, PFL a mis en place un programme pour verser à chaque combattant une allocation mensuelle en espèces pour le second semestre 2020.

Ce paiement mensuel en espèces est un bonus du PFL aux combattants et n’aura pas besoin d’être remboursé ou déduit de tout salaire futur. Vous recevrez des détails sur votre allocation mensuelle en espèces plus tard cette semaine.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter Ray Sefo ou Jim Bramson.

Nos pensées vont toujours à tous ceux touchés par COVID-19. Nous espérons que vous et vos familles restez en sécurité et en bonne santé. Le PFL s’efforce d’être une influence positive alors que nous continuons d’évoluer et de développer le sport du MMA, et nous sommes impatients de sortir ensemble plus forts.

Cordialement,

Ray Sefo