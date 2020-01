Le PFL lance la série internationale de qualification pour la saison 2020

La saison 2020 du PFL ne démarre officiellement qu’en mai, mais la promotion n’attend pas jusque-là pour commencer à organiser des combats.

Les responsables du PFL ont récemment annoncé leur intention d’organiser une série internationale de qualification, avec des combattants participant à des événements en Australie, au Brésil, en Allemagne, en Russie et aux Émirats arabes unis avec une chance de gagner un accord avec le PFL.

“Nous sommes un leader dans ce sport”, a déclaré le PDG du PFL, Peter Murray, au MMA Junkie. «Nous avons une scène mondiale et nous sommes sur un marché pour recruter les meilleurs combattants du monde. Pourquoi ne pas faire cela sur des marchés stratégiques en dehors des États-Unis avec des partenaires de co-promotion crédibles? »

En collaboration avec les promotions régionales locales, PFL organisera des tournois d’une seule nuit à quatre sur chaque marché, le vainqueur se battant deux fois en une nuit, de la même manière que l’organisation mène ses éliminatoires à la fin de chaque saison.

“‘ Combattre deux fois en une nuit ’fait partie de l’ADN de la ligue et de nos éliminatoires,” a déclaré Murray. “Pourquoi ne pas continuer à étendre ce modèle et tester le courage des combattants, et les combattants les plus coriaces entreront?”

Les nouveaux événements devraient avoir lieu en février et mars. UAE Warriors organisera un événement poids plume aux Emirats, tandis que Murray a déclaré que la société annoncera les autres partenaires régionaux au cours des deux prochaines semaines. Les combats seront distribués par chaque promotion sur leurs marchés intérieurs en corrélation, tandis que PFL les partagera à l’international.

Murray pense que la série aidera non seulement le PFL à identifier de nouveaux talents, mais aussi à développer la marque de la promotion à travers le monde.

“Pour nous, la façon dont nous jetons le filet pour le talent est très différente de celle des autres gars”, a déclaré Murray. “Nous sommes assez confiants dans notre marque, dans notre plate-forme, dans notre format, et pour travailler avec des promotions régionales – nous opérons sur une scène mondiale. Ces autres promotions sont régionales, et notre mission est de réinventer et de développer le sport et d’élargir absolument le sport non seulement aux États-Unis, mais certainement en dehors des États-Unis, où il y a un énorme potentiel commercial pour nous. »

Les responsables du PFL ont déclaré que la saison 2020 sera distribuée dans 160 pays du monde, tandis que ESPN2 et ESPN + resteront leur maison de diffusion aux États-Unis.

Murray a déclaré que le championnat PFL 2019 a été vu par 400 000 personnes à la télévision linéaire aux États-Unis et «plus de 3 millions en dehors des États-Unis». Cela le rend optimiste quant aux opportunités à venir, et il dit que la société restera active dans le temps menant à Lancement de la saison de mai.

“Les lumières du PFL ne sont jamais éteintes”, a déclaré Murray. «C’est la pré-saison, et nous avons beaucoup d’action en prévision de la saison avec des combats à travers le monde avec des séries internationales de qualification, d’autres contenus que nous produirons pour donner aux fans l’accès à nos combattants et raconter leurs histoires avant mai.

«Les lumières ne sont jamais éteintes. C’est ça qui est amusant. “

.