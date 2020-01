Le PFL présente une série de tournois d’une nuit pour augmenter la composition de 2020

Le PFL parcourt le monde pour renforcer sa liste.

La ligue prévoit de travailler avec plusieurs promotions internationales pour organiser une série de tournois d’une nuit qui enverront les gagnants à sa saison 2020, a confirmé MMA Fighting avec des officiels à la suite d’un rapport d’ESPN.

Les tournois

organiser cinq tournois d’une nuit et de quatre combattants dont les gagnants feront partie de la prochaine saison PFL 2020. Les pays partenaires sont les Émirats arabes unis, la Russie, l’Allemagne, le Brésil et l’Australie.

ESPN a été le premier à confirmer les nouvelles de co-promotion avec la ligue. Le plan aurait initialement été mis au point par KUMITE TV.

Les tournois devraient avoir lieu en février et mars. Jusqu’à présent, la promotion basée aux Emirats Arabes Unis, UAE Warriors, a été désignée pour accueillir un tournoi PFL International Qualifier Series le 20 mars à Abu Dhabi. Ce tournoi cherchera à trouver un concurrent à 145 livres.

Les autres tournois devraient concerner des places de composition légères, légères et de poids léger et féminines, bien que cela n’ait pas été finalisé.

“Nous sommes ravis d’accélérer la croissance en dehors des États-Unis grâce à l’International Qualifier Series, un combat mondial à deux reprises en un tournoi d’une nuit conçu pour identifier et recruter les meilleurs combattants MMA dans cinq marchés prioritaires à travers le monde”, PDG du PFL, Peter Murray a déclaré dans un communiqué à ESPN. «Nous sommes impatients de travailler avec les guerriers des EAU au Moyen-Orient, une région qui a une affinité pour les sports de combat et une impressionnante récolte de combattants de haut calibre.

«C’est un défi unique, et nous verrons si ces athlètes ont ce qu’il faut pour se battre pour le PFL et concourir pour un titre et un prix d’un million de dollars.»

Actuellement, la saison PFL comprend une saison régulière au cours de laquelle chaque combattant participe deux fois dans le but de gagner des points en vue des séries éliminatoires, et une série éliminatoire de huit personnes (à l’exception du tournoi léger féminin 2019, qui n’était qu’une série éliminatoire de quatre personnes ). Les gagnants de chaque saison gagnent un prix de 1 000 000 $ et un championnat de ligue.