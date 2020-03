Le PFL reporte la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus

La Professional Fighters League (PFL) a reporté sa saison 2020 en raison de COVID-19.

Le PFL utilise un format saisonnier unique, un peu comme la NBA ou la LNH. Bien que leur configuration les distingue de la concurrence, cela peut créer des défis logistiques – en particulier pendant une pandémie.

Les concurrents du PFL tels que l’UFC, Bellator et ONE Championship ont déjà annoncé leur décision de reporter les combats à venir. Ils font tous leurs meilleurs efforts pour mélanger les combats et organiser des spectacles dans un avenir proche. Le PFL ne dispose pas de la même flexibilité qu’il lui faut pour tenir compte de son calendrier basé sur la ligue.

La pandémie de coronavirus constituant toujours une menace pour la santé à tous les rassemblements, la société a pris la décision de suspendre les événements à venir dans un avenir immédiat. Le lundi 30 mars, le PDG du PFL, Peter Murray, a fait une annonce.

“La Professional Fighters League continue de surveiller de près la crise mondiale du COVID-19 et d’évaluer son impact sur la saison PFL 2020.” La santé et la sécurité de nos combattants, de nos fans, de nos partenaires et du personnel de la ligue restent notre priorité absolue. ” de cette pandémie sans précédent, nous ajustons notre plan pour le reste de cette année et nous avons hâte de commencer notre prochaine saison dès que possible. Nous nous engageons à continuer d’évoluer et de développer le sport du MMA. »

Aucune date fixe n’a été donnée pour leur saison 2020, mais les saisons précédentes sont apparues à la fin du printemps et les séries éliminatoires à partir du début de l’automne. Les rondes de championnat ont généralement lieu la veille du Nouvel An à New York.

Êtes-vous frustré par le manque de sports en direct créés par la pandémie de coronavirus?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 31/03/2020.