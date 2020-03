Le PFL retarde le début de la saison 2020 en raison de la pandémie de coronavirus

La saison 3 du PFL a été suspendue en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

La nouvelle a été annoncée lundi avec une déclaration du PDG du PFL, Peter Murray, alors que la promotion réévalue la saison à venir en raison du climat actuel auquel sont confrontés les États-Unis avec l’épidémie de COVID-19.

“La Professional Fighters League continue de surveiller de près la crise mondiale du COVID-19 et d’évaluer son impact sur la saison PFL 2020”, a déclaré Murray dans le communiqué. «La santé et la sécurité de nos combattants, supporters, partenaires et personnel de la ligue restent notre priorité absolue.

«À la lumière de cette pandémie sans précédent, nous ajustons notre plan pour le reste de l’année et nous avons hâte de commencer notre prochaine saison dès que possible. Nous nous engageons à continuer d’évoluer et de développer le sport du MMA. »

Alors que la troisième saison du PFL était prévue, aucune date ni aucun lieu n’avaient été annoncés, bien que la promotion devait reprendre ses activités au mois de mai.

Il semble maintenant que ces plans aient été suspendus alors que le PFL attend la pandémie actuelle de coronavirus qui continue de balayer le monde.