Le photographe de sport emblématique Anthony Causi décède à 48 ans

Le photographe de sport Anthony Causi, qui était responsable de certaines des photos les plus emblématiques de l’histoire du MMA, est décédée à l’âge de 48 ans, victime du coronavirus.

Causi Il était photographe de New York Post et sa mort est une triste nouvelle pour les amateurs de sport, il est décédé dimanche soir à New York après avoir succombé à coronavirus. Il laisse dans le deuil sa femme, Rominaet ses deux enfants, Jean y Mienne.

Anthony Causi était notre collègue, notre ami et un brillant journaliste. Il était simplement l’un des meilleurs photographes sportifs de New York, capturant tous les moments importants des 25 dernières années. Doux, drôle et surtout gentil: il était respecté par ceux qui photographiaient et admiraient ce avec quoi il travaillait. La publication que vous lisez et la salle de rédaction dans laquelle nous travaillons sont moins colorées aujourd’hui en raison de leur absence. Nos coeurs vont à sa famille et nous partageons sa douleur. “a déclaré le rédacteur en chef du NY Post Stephen Lunch.

Le 22 mars, Causi Je poste une photo de la personne hospitalisée, où le président de UFC, Dana White lui a écrit: “Guéris-toi, mon homme.”

Causi assisté aux événements de UFC fréquemment et ses dernières photos étaient UFC 246: McGregor vs. Cerrone.

“Je n’ai jamais pensé obtenir quelque chose comme ça. Je pensais que c’était indestructible. Si je peux sortir d’ici. Je vous promets que les mondes ne savent pas que je me suis frappé. »

Après l’annonce de sa mort, beaucoup de soutien à Causi de la presse de MMA et les sports en général à travers Twitter Il est clair qu’il sera un photographe respecté et son départ sera une lacune au sein du MMA.

Beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas le nom de Causi, mais beaucoup auront vu certaines de ses photos. Il était responsable de plusieurs photos emblématiques de la MMA, y compris le cri de TJ Dillashaw à Cody Garbrandt après l’avoir assommé UFC 217.

Une autre de ses célèbres photos était quand Khabib Nurmagomedov modéré Conor McGregor dans UFC 229.

Depuis MMA.uno, nous présentons nos condoléances à la famille et aux collègues de Jean.