Le plan Conor McGregor de l’UFC prévoit un «cirque bien organisé»

Khabib Nurmagomedov ne pense pas que le combat de retour de Conor McGregor avec Donald Cerrone était une solution, mais il pense que l’UFC a remis à l’Irlandais une douce réintroduction de l’octogone à l’UFC 246.

S’exprimant lors d’une conférence de presse en Russie pour promouvoir son combat pour le titre UFC 249 contre Tony Ferguson, Nurmagomedov (28-0 MMA, 12-0 UFC) a critiqué le choix par l’UFC de Cerrone comme adversaire approprié pour un combat potentiel pour le prétendant au titre, mais le règne régnant Le champion des poids légers de l’UFC n’a pas accusé l’UFC d’avoir réservé un combat fixe.

“Une grande organisation avec beaucoup d’histoire ne prendra pas de tels risques”, a déclaré Nurmagomedov aux journalistes, via RT Sport Translation. «Si quelqu’un découvre que le combat a été réglé, ce serait un coup dur pour la réputation de l’UFC. Mais ils ont choisi un bon adversaire, un adversaire qui n’a jamais rien gagné de sérieux. Il aurait pu continuer à gagner et à gagner et, quand est venu le temps d’un grand combat, il a simplement abandonné parce qu’il était mentalement faible. C’est juste un cirque bien organisé. “

Nurmagomedov a expliqué ses commentaires avant le combat McGregor-Cerrone, où il avait décrit le match comme étant les “ligues mineures”, et a suggéré que l’UFC choisi à la main Cerrone pour donner à McGregor la réintroduction parfaite à la compétition active tout en gardant les fans occasionnels de MMA heureux .

“Je me basais sur la façon dont ils avaient bien choisi un adversaire pour son retour afin de” wow “les gens”, a déclaré Nurmagomedov. “Pourquoi? Parce que 90% des personnes qui regardent le MMA n’ont aucune idée de ce sport. Ils le regardent et ne connaissent même pas les noms. Et les 10% restants…

«Des millions de personnes regardent, mais il n’y a pas un million de combattants. Il y en a 300, 400, 500 qui se battent dans l’UFC. Ils ont des formateurs, alors disons (il y a) 10 000 personnes qui connaissent le MMA. Ils voient qui perd et dans quelles circonstances, ce qui bouge, quand il a combattu, où il a combattu, quelle organisation. Peu de gens connaissent ces détails, d’autres se moquent simplement de savoir qui se bat et comment, qui il a combattu dans le passé, qui est l’adversaire. Ils ne savent rien. Ils regardent juste le combat, et l’UFC fonctionne très bien avec ça.

«Alors ils l’ont choisi (Cerrone), et leur plan a fonctionné, et les gens ont recommencé à en parler, à propos d’un match revanche et d’autres trucs. Cerrone a perdu sept de ses 10 derniers combats. Un homme sort 10 fois et en perd sept, et on l’appelle une légende? Eh bien, qu’il soit une légende, mais son temps est écoulé. »

Le travail de Cerrone au cours de ses deux décennies de carrière l’a vu revendiquer une multitude de records de l’UFC, y compris le plus de combats, le plus de victoires, le plus de finitions et la plupart des bonus après combat. Mais alors que ces réalisations pourraient faire de “Cowboy” un futur Temple de la renommée de l’UFC, Nurmagomedov a déclaré que sa forme récente à l’intérieur de l’octogone signifiait que la victoire de McGregor ne pouvait pas être considérée comme digne d’un titre.

“Nous parlons d’un combat de prétendants, d’un concurrent, d’une personne qui est censée sortir et se battre pour un titre mondial”, a déclaré Nurmagomedov. «Il y a d’autres combattants qui ont fait leurs preuves avec leur statut, leurs victoires convaincantes. Il y a d’autres candidats, mais (l’UFC) a emprunté une autre voie, celle qui convient mieux aux médias, au peuple, mais qui n’a aucun sens pour les experts. … Je voulais juste toucher les gens, pour qu’ils comprennent quel genre d’adversaire ils mettaient devant lui. »

